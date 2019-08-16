这个秋天 在iPad版的《英雄连》上调兵遣将

Relic Entertainment公认做得最好的游戏。





来自官方的消息，著名 RTS 战争游戏《英雄连》（Company of Heroes）将于今年秋季登陆 iPad 平台。



《英雄连》是由 Relic Entertainment 研发的一款以第二次世界大战为背景的即时战略游戏。这款游戏在 2006 年 9 月 13 日由美国 THQ 公司发行，也是微软 Windows Live 游戏品牌推出的第一款游戏。它为即时战略游戏带来了全新的定义，是完美地结合了发展迅速的战役、动态的作战环境和以部队为策略之本的经典作品，至今仍被军事游戏爱好者和 RTS 游戏迷们念念不忘。



整个《英雄连》是以二次大战期间的欧陆战场为主轴，在单人模式中玩家可以从 1944 年的诺曼底登陆开始，指挥两个美军连队，从诺曼底开始一路往北挺进，与顽强的纳粹德军展开激战，而且游戏中的战斗任务都是结合真实战役，让游戏表现更丰富。







需要注意的是本作的电脑 AI 非常聪明，当玩家下达作战指令时，电脑会依照玩家指令与当时战况而调整战略，甚至还会彼此掩护以小组作战的方式攻击敌人，这在即时战略游戏中是少见的创举。除了单人模式之外，PC 版在多人模式中也支援 2～8 人进行局域网路网对战，让游戏更具可玩性。



此次开发商特意针对 iPad 版进行了优化，重新设计了更直观的用户界面，让玩家们在指挥战事下达实时指令时更加得心应手。目前 iPad 版的价格和支持语言尚未公布，不过开发商透露初始版本暂不提供多人模式。



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