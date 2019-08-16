传iPhone 11所用OLED屏幕材质与三星S10相同

屏幕 ppi 也会改吗？

据韩国 TheElec 网站报道，即将发布的苹果新一代 iPhone 使用的是与三星 Galaxy S10 以及 Galaxy Note 10 相同 OLED 屏幕面板材料。







要知道，前年的 iPhone X 以及去年的 iPhone XS 使用的一直是一种独特的面板材料（应该是苹果从 Samsung Display 定制的），而今天的报道则宣称苹果不打算再在 iPhone 11 上这么做了。



报道称，从 iPhone X 开始，Samsung Display（三星子公司，为苹果供应商）一直为苹果供应一种名为「LT2」的 OLED 屏幕定制面板材质。而 Galaxy S10 和 Note 10 所用的 OLED 面板材料品牌标识则是「M9」。报道认为，今年的 iPhone 11 Pro 机型也将会使用 M9 材料制作 OLED 屏幕。也就是说，你如果最近曾接触过 Galaxy S10 或者刚刚发布的 Galaxy Note 10，那么新款高端 iPhone 的屏幕的表现也就差不多是那个样子了。



至于苹果为什么不再使用独特的面板材料现在还不是很清楚，也许三星的标准材料的品质已经符合了苹果的高标准，不再需要特殊定制。不过即使今天的传闻属实，也并不意味着新款旗舰 iPhone 的屏幕 ppi 就会与 Galaxy S10 或者 Note 10 的相同。目前的 iPhone XS 和 iPhone XS Max 的屏幕同样都是 458ppi，而 Galaxy S10 和 S10+ 则分别是 550ppi 和 522ppi，而 Galaxy Note 10 和 Note 10+ 则分别是 401ppi 和 498ppi。



苹果很有可能会在 9 月 10 日（周二）举行特别活动，发布今年的 iPhone 产品线。另外，今年的旗舰 iPhone 很有可能会被命名为 iPhone 11 Pro。到底苹果会为用户带来哪些「Pro」功能，让我们拭目以待吧。

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