Beta 7暗示新iPhone将于9月10日发布

就等着苹果寄送邀请函了。

苹果今天早上发布了 iPadOS/iOS 13 Developer Beta 7。除了带来一些新的变化，新 Beta 中还隐藏了一张图片。这可不是一张简单的图片，因为它暗示苹果很可能会在 9 月 10 召开一场特别活动（发布会），发布全新 2019 款 iPhone 产品线。







该照片是一张截屏，有趣的是文件名竟然是「HoldForRelease」，意思是为发布预留。更有趣的是，截屏中的日历 app 的图标中显示的日期是 10 号和星期二，而今年的 9 月 10 日正好是星期二。







该截屏是由 iHelpBR 最先发现的，该网站指出，在去年 9 月 12 日的 iPhone 发布会召开之前也曾发现过类似的截屏。



根据以往的经验判断，9 月 10 星期二这个日期很可能就是新 iPhone 发布会的确切日期。因为以往 iPhone 发布会的日期均定在了 9 月份的第二周，一般都是在星期二。去年有些特殊，因为当时的周二正好赶上了「9·11」纪念日。苹果之所以选择周二或者周三而不是周一召开发布会，是因为要为媒体预留一、两天赶路的时间。



有关新款 iPhone 的最新传闻是，苹果今年可能会在 9 月同时发布并发售三款新手机。如果苹果会在 9 月 10 日发布新款 iPhone，那么就会在 9 月 13 日（星期五）开放预购，然后在 9 月 20 日（同是星期五）进行全球首发。还有，苹果一般会在新 iPhone 首发前两天推出新一代 iOS 操作系统，所以 iPadOS/iOS 13 很有可能会在 9 月 18 日正式发布。

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