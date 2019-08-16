苹果发布iPadOS/iOS 13 Beta 7 都有哪些新变化

公测版也一同发布了！

苹果今晨向开发者社区推送了 iPadOS 13 和 iOS 13 的第七个测试版软件更新，我们一起来看看都有哪些新变化。







按照以往的惯例，随着测试的深入，版本号越高，变化的内容也少，表明软件越来越成熟，距离正式发布的日期也越来越近。虽然变化不多，但 Beta 7 还是有些新东西值得看一看的。



- app 文件夹



桌面的 app 文件夹背景再次变回灰色，苹果在 Beta 6 时测试性的改变一下，现在又变回来了。



- 深色模式



控制中心的深色模式插件的文字标题微调，不再是 Dark Appearance，而是改为 Dark Mode。







- 信息 app 中删除附件



你现在再次可以删除信息中的照片或者其他附件。在对话中，在照片、链接或者文件上长按调出菜单进行删除。







- 发件人黑名单



邮件 app 设置中新增「发件人黑名单」选项，现在可以将发件人移至废纸篓或者将其标记为黑名单后留在收件箱中。







- 静音未知来电



在「电话」设置中开启静音未知来电者功能后，来自 Siri 建议、通讯录中的号码以及最近拨出的号码的来电将不会静音。







- 「所有照片」视图



在照片 app 中切换「所有照片」视图时，默认缩略图显示调整为三列。







- 查找 app



发现后提醒功能现已可用。另外在「我」的页面下新增加一个「协助朋友」选项，可以打开 iCloud.com 以便他人登录并通过这个设备定位他人丢失的设备。







- 勿扰模式



勿扰模式的设定现在可以在 iPhone 和 Apple Watch 间完美同步。



如果你也发现了一些其他的新变化，可以留言与大家分享。

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