苹果就限制第三方更换电池做出回应

安全第一。

上周，知名拆解网站 iFixit 称，苹果在部分 iPhone 上激活了一项针对电池的软件锁定功能，那些没有通过官方途径更换电池的 iPhone 将无法查看「电池健康」的具体信息。而且即使你使用的是苹果官方提供的电池，但没有在 Apple Store 或者授权维修商进行更换，那么这种「软件锁定」的行为仍会出现，目前受影响的型号为新款 iPhone（iPhone XS 系列、iPhone XR）。







苹果近日对这一做法发表的声明，确认了对那些没有在官方渠道更换电池的新 iPhone 采取软件限制，目的是为了保护用户设备电池的安全。



完整声明如下：「我们非常重视客户的安全，并希望确保电池能被安全地更换。目前，美国有超过 1800 家 Apple 授权服务提供商，因此我们的客户可以更方便地获得高质量的维修服务。去年，我们推出了一项新功能，对于那些无法通过验证是否为认证技术人员进行更换的电池，我们将通知用户。这将有助于保护我们的客户免受那些可能会引发安全问题的不安全电池的影响，但这项功能不会影响电池性能的正常表现。」







「电池健康」功能是苹果在 iOS 11.3 中推出的一项新功能，能够显示设备电池的「最大容量」和「峰值性能容量」，前者衡量的是相对于新电池而言的电池容量，后者是判断设备电池能够保持峰值性能的依据，如果电池健康状况显著下降的话，则可能需要通过更换电池才能提高设备的使用体验。



目前新款 iPhone（iPhone XS 系列、iPhone XR）在 Apple Store 或第三方授权维修店，进行「保外」更换电池的价格为 513 元。



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