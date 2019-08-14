保护壳厂商疑似泄露新 iPhone 命名

会叫「iPhone 11 Pro Max」吗？

前几天，曾经准确爆料了 iPhone XS 系列和 iPhone XR 的匿名用户发布了一条推文，暗示今年的新 iPhone 将使用「Pro」的后缀命名，但他没有透露完整命名，这也给大家留下了猜想的空间。



而根据外媒从配件厂商获取的一份文件来看，新 iPhone 或许将采用「iPhone 11」「iPhone 11 Pro」「iPhone 11 Pro Max」的命名方式，对应的应该分别是 6.5 英寸 OLED 版本、5.8 英寸 OLED 版本，以及 6.1 英寸 LCD 版本。







从过去几年的情况来看，配件厂商为了抢夺首发优势，一般会根据获取的资料（例如 CAD 图），在 iPhone 发布之前就制作新品的相关配件。虽然这些外设厂商会根据最准确的泄露信息来制作配件，而且往往准确率也挺高的，但这并不能确保 100% 的正确率。例如 2017 年首批 iPhone X 配件虽然在尺寸上和真机吻合，但由于苹果对于 iPhone X 命名的保密工作做得十分到位，所以这些针对 iPhone X 的配件只能印着「iPhone 8 兼容」的字样。



不出意外的话，苹果很有可能在这两周向外界发出今年秋季发布会的邀请函（去年是 8 月 31 日），所以今年的新 iPhone 到底怎么命名，又会有什么新功能，应该不久之后就会揭晓。

欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。