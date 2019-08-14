部分MacBook Pro因电池安全隐患被「禁飞」

2019-08-14 11:57:00
Marcus
威锋网
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随身携带和托运均不被允许。

据彭博社报道，在苹果宣布对部分 15 寸 MacBook Pro 进行召回之后，美国联邦航空管理局将对部分受影响但没有更换电池的 Macbook Pro 实行禁令，不允许乘客或者机务人员随身携带或者托运。



而在本月早些时候，欧盟航空安全局已经警告欧洲的航空公司，确保乘客携带受影响的 MacBook Pro 上飞机时，将设备关机并且全程不允许开机使用。之后欧洲的四家航空公司都先后实现了禁令。

苹果在今年六月份宣布了「15 英寸 MacBook Pro 电池召回计划」：少数较早推出的 15 英寸 MacBook Pro 电脑中的电池可能会过热并造成消防安全隐患，这些受影响设备的售出时间主要在 2015 年 9 月至 2017 年 2 月之间。



点击这里，查看你的 MacBook Pro 是否适用于这一召回计划。

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