「冒牌」Lightning线可以轻松劫持你的Mac

2019-08-13 17:21:07
Ruins
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与普通Lightning线难以区分。



来自外媒报道称，来历不明的 Lightning 数据线存在安全危险，它可以轻易被改造并劫持用户的 Mac 电脑。在 Def Con 黑客大会上，一位名为 MG 的安全研究员演示了改造后的 Lightning 数据线如何轻而易举地对用户的 Mac 进行远程访问，毫无阻碍地进入目标 Mac 的文件和程序中。

据悉这一过程只需要黑客配合改造的数据线，并在自己手机的浏览器上输入假数据线的 IP 地址，就能在对方的 Mac 电脑上打开一个终端。如同被植入木马一样，在这里，黑客可以在受害者的电脑上运行各种工具。由于 Lightning 线被认为是可靠的而且需要经常被使用的工具，甚至很多用户都不会注意到它是否存在问题，就与它建立了连接。而一旦你插上这样的数据线，黑客就可以在 300 英尺以外控制连接到其中的电脑。

这种改造 Lightning 和苹果的 Lightning 线外观上几乎无法区分，所以为了安全考虑，建议大家在第三方渠道购买 Lightning 线的时候注意 MFi 或品牌信息，更不要随便与他人共用数据线。
 

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