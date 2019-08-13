iPhone在欧洲的市场份额下降17％ 三星崛起

三星目标是赢回市场，苹果更关注盈利能力。





根据今天 Canalys 的数据，iPhone 在欧洲的第二季度市场份额同比下降了 17％。总体来看，苹果排名第三，仅次于三星和华为，领先于小米和 HMD Global。



市场情报公司表示，iPhone 欧洲出货量从 2018 年第二季度的 770 万下降到今年同一季度的 640 万。



17% 的销售额下降也导致苹果在欧洲智能手机市场的份额在 12 个月内从 17％ 下降到 14.1％。



对于苹果的本次失利，三星是最大的赢家。其同时期出货量从 1530 万增加到 1830 万。虽然其大部分销售不是三星最重要的产品，而是中档 A 系列手机，但 Canalys 指出，三星似乎并不关心它赚多少钱。



凭借 1830 万部手机的出货量，三星第二季度在欧洲占领了超过 40％ 的市场份额，这是五年来的最高水平。三星为市场带来了一系列具有竞争力的新设备，其中 A 系列出货超过 1200 万台，表现亮眼。A 系列排名前四的产品是 Galaxy A10，A20e，A40 和 A50，它们的出货量超过了欧洲其他任何一家智能手机供应商。



“三星显然已经受够了在欧洲不断失去市场份额。”Canalys 高级分析师 Ben Stanton 说，“多年来，对营业利润的关注扼杀了其产品战略。但今年这一枷锁已经消失，赢回市场份额成为优先事项，但它的成功不仅取决于产品策略。三星利用今年上半年竞争对手华为受限的机会，迅速将自己的产品定位为与重要零售商和运营商对话的稳定替代品。低端和中端 Android 智能手机用户缺乏品牌忠诚度，这使得三星长期遭受损失，但也是此次三星极佳表现的催化剂。欧洲一直是世界上品牌变化最大的智能手机市场之一，充满变数，也充满机遇。“



华为的出货量同比下降 16％，这主要是因为美国的进口限制。小米似乎是这方面的主要赢家，其市场份额增长了 48％，小米手机出货量达 430 万部。



虽然 iPhone 在欧洲的市场份额下降将引起了苹果的关注，但它更关注盈利能力而非单位销售。



本月早些时候来自 Strategy Analytics 和 Counterpoint 的数据显示同样的情况也在全球范围内出现：iPhone 市场份额下降，苹果市场份额保持在第三位。 苹果此前曾透露，自 2012 年以来，iPhone 的销售额现已不到公司收入的一半。



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