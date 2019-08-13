Mac无法访问Windows共享服务器的解决方案

官方发布，CIFS/SMBv1网络共享受阻问题可解决。





苹果最新发布了一篇支持文章，告知 macOS 设备在使用 NTLM 用户凭据连接到 Windows 服务器上托管的网络共享时遭到阻止的解决方案。



从 6 月 11 日开始安装 Windows 更新后，尝试从 Windows 服务器访问 CIFS 或 SMBv1 网络共享的 macOS 用户将收到以下错误：



连接到服务器 “{Server Host Name}” 时出现问题。检查服务器名称或 IP 地址，然后重试。如果仍有问题，请与系统管理员联系。



该问题普遍存在，受影响的客户端和服务器 Windows 版本列在下表中。







Microsoft 将此已知问题列为已解决，苹果现已在其支持网站上提供详细的解决方案。



苹果将问题描述为：“macOS Mojave 和早先的 mac 系统可能无法使用 NTLM 凭据连接到 2019 年 6 月 11 日或之后收到 Microsoft Windows Server 更新的服务器上的 CIFS 或 SMB1 共享，”



“输入用户名和密码后，警报显示连接服务器时出现问题，并检查服务器名称或 IP 地址，然后重试。”



确定用于登录网络共享的 NTLM 凭据正确的用户可以使用以下解决方案之一进行连接：



•使用 Kerberos 身份验证连接到服务器，这要求您使用共享的 DNS 名称而不是其 IP 地址。



•如果您的 Mac 使用 macOS Mojave，High Sierra，Sierra，El Capitan 或 Yosemite，请使用 SMB2 或 SMB3 连接到服务器，例如从 Finder 菜单栏选择 Go> Connect to Server，然后输入 smb://地址为服务器。



•在服务器上启用服务器消息块（SMB）签名。但注意在 SMB1 服务器上启用签名可能会降低性能。







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