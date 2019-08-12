带你逛一逛位于佛罗里达州的Apple Aventura

是零售店，更是生活广场。

在 Apple Store 遍地的美国地区，苹果一般会选择「旧店翻新」或者「搬迁」的方式来保持零售店的吸引力，其中位于南佛罗里达州 Aventura Mall 的 Apple Aventura 就是一个例子，这一零售店在经过一段时间的翻新之后于本周六重新亮相。翻新后的 Apple Aventura 不但从之前的室内转移至「半室外」，而且建筑设计也融合了独一无二的迈阿密特色。







Aventura Mall 位于迈阿密北部，以商城内陈列的大型艺术品而闻名，这也是佛罗里达州最大的购物中心。苹果于 2004 年在这里开设了 Apple Aventura，虽然在 2008 年进行了一次大翻新，但还是会在人流量较大的节假日期显得拥挤，并且店内也没有留出足够的空间进行「Today at Apple」课程，这也是今年翻新工作的重点所在。







Apple Aventura 借鉴了迈阿密现代建筑轻快、阳光的风格，这是一种在中世纪流行的民间风格，其特点是采用浇注混凝土，浅色配色，动态造型和大量玻璃。全新的 Apple Aventura 由全白预制混凝土筑成，巨大的钢梁支撑着形似海浪的拱形天花板，这也是第一家全部采用白色预制混凝土建设的 Apple Store。







而在店内，除了传统的商品展示区以外，在通往二楼的台阶处还设有一个名为 Forum 的圆形剧场，配有视频墙和真皮座椅，这也是今后店里 Today at Apple 课程的主要举办地。此外，Apple Aventura 也是迈阿密地区第二家拥有私人会议室的零售店。























苹果在 2016 年取消了「天才吧 （Genius Bar）」，取而代之的是一个树木丛生的「天才林（Genius Grove）」，那里将有更多的座位，以及更多为人们解决故障的苹果客服专家。而 Apple Aventura 同样也设置了一个由热带植被围绕而成的 Genius Grove，同时还配有 Apple Store 经典的柚木桌。







之前负责苹果零售和在线商店苹果的前高级副总裁安吉拉·阿伦茨（Angela Ahrendts）曾经表示，他们（苹果）希望将苹果商店打造成一个人们愿意去的目的地，而不仅仅是一个购物地点。「我们希望人们说，‘我在苹果等你’。有了更加开阔的空间和更多的座位，顾客可以在这里长时间逗留。」



从设计的空间布置来看，显然 Apple Aventura 走的也是这一方向。

欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。