除了补习班 「My Summer」夏令营也是暑假好去处

活动一直持续到 8 月 18 日。
Today at Apple 是苹果 2017 年 推出的课程活动，由一系列涵盖了照片、视频、音乐、编程、艺术和设计等主题的教育互动课程构成。而从前几年开始，这一课程还会在每年的暑假期间加入名为「My Summer」的夏令营活动。
「My Summer」夏令营活动是 Apple Store 零售店专门为 6-12 岁孩子打造的免费夏令营活动，覆盖了在全国 127 个城市、303 个 Apple 授权经销商⻔店。
今年的「My Summer」夏令营活动已经于 7 月 16 日开启，一直持续到 8 月 18 日，在这五周时间里，报名的孩子能够在学习到覆盖“绘画”、“音乐”、“视频”、"编程“四个话题、以 Apple 的「人人能创造」和「人人能编程」为基础的课程，例如如何通过 iPad 作画、制作影片、创作音乐和编程。
以 3D 作文为例，只要借助 iPad、Apple Pencil 和几个内置或者免费软件就能制作出一篇不同以往的生动作文。教育专家同时也是 Apple 杰出教育工作者丁立教授就在它的公众号「ADE Class」上发表了教程：
▎使用工具： iPad + Apple Pencil
▎使用软件： 备忘录、照片、相机
步骤 1. 打开「Pages」，轻点「+」或创建文稿，选择“新型报告”模板。
步骤 2. 依次修改报告标题和正文内容，点击文字即可修改。
步骤 3. 在「Pages」中插入个视频其实很简单，点击原有图片上的「+」，替换成你的照片、视频等素材。
对于那些第一次听说或者陪伴孩子参与「My Summer」夏令营活动的家长来说，最大的困难可能是如何引导孩子正确利用身边的电子设备来学习、创造。就拿 iPad 来说，对于大部分家庭来说，它所被赋予的使命可能更多的是「家庭娱乐设备」，而非学习、创造工具。
（来自上海的小朋友范欣怡的作品）
教育专家丁立教授表示：「在信息化时代，需要用简单的方法、简单的设备、简单的工具激发学生的创造力，助力基础教育。而 iOS 将简单发挥到极致。安卓系统里没有自建的教育生态的内容，需要靠第三方产品来建构，甚至会有对未成年人不“环保”的内容隐含在这些软件里。iOS 里面， iMovie、可立拍、库乐队、Pages、Numbers、Keynote 都可以构成独立的教学生态系统，不需购买任何第三方产品都可以完成学习。正如今天所见，一个备忘录可以做课堂笔记、写作文、学术报告，既简单又能激发更多的创意。」
「My Summer」夏令营活动的立意就在于此，通过寓教于乐的方式，让家长和孩子从心底里接受「iPad 也可以是教育学习工具」。在为期三天的活动中，孩子将和 MyCoach 一起学习知识和技能，借助 iPad + Apple Pencil，使用备忘录 app 、相机和照片，结合图、文、声、影，就可以方便地完成一篇 3D 作文。通过总结笔记，可以强化学生所学知识，梳理学生的逻辑思维，帮助学生形成笔记的习惯。ADE 特别工作坊是一场特别的总结课，小朋友们可以通过总结发现自己过去几天学习中的乐趣，同时掌握学习中积累的知识和技能。 学习总结的方法还可以让小朋友在开学后带回学校和课堂，让他们善于利用信息化的工具进行学习总结。
而对于那些担心孩子沉迷 iPad 的家长来说，目前 iOS 和 iPadOS 系统也推出了能够帮助家长管控孩子沉迷电子设备的工具。
iPad 上的「屏幕使用时间」可以帮助家长更清楚地了解自己或孩子们在各个 app、网页浏览，以及各个设备上都花了多少时间。你可以获取每周报告，并可以了解特定 app 的使用情况、相关的通知，以及拿起设备的次数。家长可以设置孩子们在特定 app 和网站上每天允许花费的时长。还可以为某些 app 设置例外条件，比如信息类 app 或教育类 app。孩子们可以随时申请延长时间，但需要家长的准许。
此外家长还可以在 iPad 上禁止孩子们安装新的 app，比如社交媒体或照片共享，甚至关闭 Safari 网页浏览器。如果启用“购买前询问”功能，你还可直接在自己的设备上同意或拒绝孩子购买和下载 app。
再者，目前的 iPad 产品线覆盖了从入门到高阶的型号，基本能够满足大部分家庭的需求。例如去年推出的 iPad 2018 和新款 iPad Air 就是两款经济实惠的型号，不但拥有更大屏幕，而且也支持 Apple Pencil，对于那些喜欢涂涂画画的孩子来说，一只易用且好用的手写笔再合适不过，而如果你更喜欢便携的设备，那么新款 iPad mini 应该是最佳的选择，A12 处理器的加入带来了更强的性能，而且这款 iPad 也同样支持 Apple Pencil。
这个暑假，你会带上 iPad 体验一场 MySummer 夏令营吗？
MySummer 报名链接：点击这里
了解「人人能创造」项目：点击这里
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