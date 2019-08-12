除了补习班 「My Summer」夏令营也是暑假好去处

活动一直持续到 8 月 18 日。

Today at Apple 是苹果 2017 年 推出的课程活动，由一系列涵盖了照片、视频、音乐、编程、艺术和设计等主题的教育互动课程构成。而从前几年开始，这一课程还会在每年的暑假期间加入名为「My Summer」的夏令营活动。



「My Summer」夏令营活动是 Apple Store 零售店专门为 6-12 岁孩子打造的免费夏令营活动，覆盖了在全国 127 个城市、303 个 Apple 授权经销商⻔店。



今年的「My Summer」夏令营活动已经于 7 月 16 日开启，一直持续到 8 月 18 日，在这五周时间里，报名的孩子能够在学习到覆盖“绘画”、“音乐”、“视频”、"编程“四个话题、以 Apple 的「人人能创造」和「人人能编程」为基础的课程，例如如何通过 iPad 作画、制作影片、创作音乐和编程。



以 3D 作文为例，只要借助 iPad、Apple Pencil 和几个内置或者免费软件就能制作出一篇不同以往的生动作文。教育专家同时也是 Apple 杰出教育工作者丁立教授就在它的公众号「ADE Class」上发表了教程：



▎使用工具： iPad + Apple Pencil

▎使用软件： 备忘录、照片、相机



步骤 1. 打开「Pages」，轻点「+」或创建文稿，选择“新型报告”模板。





步骤 2. 依次修改报告标题和正文内容，点击文字即可修改。步骤 3. 在「Pages」中插入个视频其实很简单，点击原有图片上的「+」，替换成你的照片、视频等素材。

对于那些第一次听说或者陪伴孩子参与「My Summer」夏令营活动的家长来说，最大的困难可能是如何引导孩子正确利用身边的电子设备来学习、创造。就拿 iPad 来说，对于大部分家庭来说，它所被赋予的使命可能更多的是「家庭娱乐设备」，而非学习、创造工具。

（来自上海的小朋友范欣怡的作品）

教育专家丁立教授表示：「在信息化时代，需要用简单的方法、简单的设备、简单的工具激发学生的创造力，助力基础教育。而 iOS 将简单发挥到极致。安卓系统里没有自建的教育生态的内容，需要靠第三方产品来建构，甚至会有对未成年人不“环保”的内容隐含在这些软件里。iOS 里面， iMovie、可立拍、库乐队、Pages、Numbers、Keynote 都可以构成独立的教学生态系统，不需购买任何第三方产品都可以完成学习。正如今天所见，一个备忘录可以做课堂笔记、写作文、学术报告，既简单又能激发更多的创意。」「My Summer」夏令营活动的立意就在于此，通过寓教于乐的方式，让家长和孩子从心底里接受「iPad 也可以是教育学习工具」。在为期三天的活动中，孩子将和 MyCoach 一起学习知识和技能，借助 iPad + Apple Pencil，使用备忘录 app 、相机和照片，结合图、文、声、影，就可以方便地完成一篇 3D 作文。通过总结笔记，可以强化学生所学知识，梳理学生的逻辑思维，帮助学生形成笔记的习惯。ADE 特别工作坊是一场特别的总结课，小朋友们可以通过总结发现自己过去几天学习中的乐趣，同时掌握学习中积累的知识和技能。 学习总结的方法还可以让小朋友在开学后带回学校和课堂，让他们善于利用信息化的工具进行学习总结。而对于那些担心孩子沉迷 iPad 的家长来说，目前 iOS 和 iPadOS 系统也推出了能够帮助家长管控孩子沉迷电子设备的工具。iPad 上的「屏幕使用时间」可以帮助家长更清楚地了解自己或孩子们在各个 app、网页浏览，以及各个设备上都花了多少时间。你可以获取每周报告，并可以了解特定 app 的使用情况、相关的通知，以及拿起设备的次数。家长可以设置孩子们在特定 app 和网站上每天允许花费的时长。还可以为某些 app 设置例外条件，比如信息类 app 或教育类 app。孩子们可以随时申请延长时间，但需要家长的准许。此外家长还可以在 iPad 上禁止孩子们安装新的 app，比如社交媒体或照片共享，甚至关闭 Safari 网页浏览器。如果启用“购买前询问”功能，你还可直接在自己的设备上同意或拒绝孩子购买和下载 app。再者，目前的 iPad 产品线覆盖了从入门到高阶的型号，基本能够满足大部分家庭的需求。例如去年推出的 iPad 2018 和新款 iPad Air 就是两款经济实惠的型号，不但拥有更大屏幕，而且也支持 Apple Pencil，对于那些喜欢涂涂画画的孩子来说，一只易用且好用的手写笔再合适不过，而如果你更喜欢便携的设备，那么新款 iPad mini 应该是最佳的选择，A12 处理器的加入带来了更强的性能，而且这款 iPad 也同样支持 Apple Pencil。这个暑假，你会带上 iPad 体验一场 MySummer 夏令营吗？MySummer 报名链接： 点击这里



了解「人人能创造」项目：点击这里

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