新一代 iPhone 或首次采用「Pro」后缀

2019-08-12 10:26:40
Marcus
威锋网
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iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone 11R ？

在距离秋季发布会越来越近的时间点，关于新 iPhone 的传闻也多了起来，如今被曝光的是「命名」。一位来自推特的匿名用户在前两天发布了一条信息，暗示新 iPhone 或将使用「Pro」的后缀命名。

在这条推文中，CoinX  写道：「iPhone 采用 Pro 后缀？放在几年前这可能是疯狂的想法。」值得一提的是，去年的 iPhone XS 系列和 iPhone XR，他均准确爆料了命名、手机重量、内置壁纸等信息，而且在随后的 iPad Pro 和新 iPad mini 中也均有几次准确爆料。



然而在前几天的这条推文中，他没有爆料新 iPhone 的完整命名，但结合「Pro」的后缀，我们也可以来猜一猜新 iPhone 将采用何种命名。结合各方爆料，今年的新 iPhone 大概率和去年一样采用三机型的路线，包括两款采用 5.8 英寸和 6.5 英寸 OLED 屏幕的高端版本，以及一款采用 6.1 英寸 LCD 屏幕的中端版本。



如果按照「数字+Pro」的命名方式，那么 6.5 英寸 OLED 版本或许会被命名为 iPhone 11 Pro、5.8 英寸 OLED 版本则命名为 iPhone 11、6.1 英寸 LCD 屏幕版本命名为 iPhone 11R。其中 iPhone 11 Pro、iPhone 11 可能采用后置三摄的方案，支持反向无线充电、更大的电池等独占配置，而 iPhone 11R 可能采用后置双摄、多彩配色的配置。

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