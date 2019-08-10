不要对折叠屏iPhone和iPad期待过早

一款混合型手机对苹果其实可有可无。





最近，瑞银在一份新的投资者报告中称，苹果正在「稳步」研发折叠设备的技术。这表明可折叠式 iPhone 处于研发中，但苹果可能会首先推出折叠式的 iPad。瑞银还表示，虽然首款设备可能会在 2020 年发布，但它认为 2021 年是更合适的时间点。



成本太高



瑞银在报告中指出，价格将是可折叠设备推出的最大障碍。消费者愿意为折叠设备支付更高的价格，但三星折叠屏手机 Galaxy Fold 定价 2000 美元，这不是普通消费者承受得起的。即便苹果用户习惯了高定价，可是一旦需要支付比现有 iPhone 超过 500 美元的价钱去购买一台折叠式设备，估计他们也不会乐意的。



这表明，该行业将需要进一步降低可折叠移动设备的成本，使其成为一个产品类别。



技术不成熟



苹果已经为可折叠设备申请了多项专利，这家公司完全有理由探索折叠屏幕能给手机、平板电脑和笔记本电脑带来什么。有报道称该公司正在积极研发这项技术，我们已经看到了可折叠 iPhone 和 iPad 的概念图。此外，可折叠、可弯曲的柔性屏的普及应用对推进设备革命无疑具有有很大意义。但现实的情况是，未来一两年折叠屏幕技术充其量是半成品，即便成功面市，厂商也需要保证覆盖材料或铰链的可修复性。撇开可靠性问题不提，三星和华为早期的设备也很粗糙，大多数消费者不会认为它们具有吸引力。



回想一下过去 iPhone 的发布，当时苹果的高管们煞费苦心地强调它们的理想尺寸，每一代比前代薄一两毫米就是了不起的进步。你能想象还是这帮人，会同意拿出一部两倍厚度的 iPhone，就为了它能容纳稍微大点的屏幕吗?



定位不明



硬件只是故事的一部分，目前，在软件生态上，苹果刚刚完成 iOS 和 iPadOS 两个版本的拆分，如果随后很快又推出一款混合手机和平板电脑形态的产品，那么它适用 iOS 还是 iPadOS 呢？如果没有一个很好的定位，那么这个新产品可能会搅乱软件市场。



所以先不说可折叠屏，无论是从硬件上还是软件上，苹果对混合形态的产品都没有那么迫切。因为它的生态圈发展至今早就为用户定下极好的采购方案：买一部 iPhone，再买一台 iPad，或者入手 iPhone + Mac 组合，比你花个 2000 美元买台折叠屏设备要实际多了。当然，手头更宽裕的话可以三者都买。在折叠屏技术变得足够实用，可用于真正面向大众市场的设备之前，苹果对这样的产品组合应该还是比较满足的。



换句话说，不要对 2020 年的折叠式苹果设备抱太大的期望，这仅仅是猜测，从现有的大多数证据来看，并不特别现实。



别的事情不敢肯定，至少有一件事是肯定的---苹果比三星更谨慎。



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