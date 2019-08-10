传闻：10月新iPad将在摄像头上有重大升级

2019-08-10 17:06:01
Ruins
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iPad Pro配备三摄，入门iPad配备双摄。



本周六，MacOtakara 援引中国供应链的消息，称苹果下一代 iPad Pro 可能采用三摄像头系统，而 10.2 英寸的入门级 iPad 可能采取类似 iPhone XS 的后置双摄像头，并称这两款新品将于 10 月份推出。

我们目前还无法证实 MacOtakara 说法的真实性，这家日本媒体在预测苹果的硬件动向方面有着惊人的能力，经常会在一款重要产品发布前的几个月里，从知情的第三方制造商那里收集到准确信息。

至于三摄和双摄 iPad，消息人士表示，相关配件的图表目前正在四处流传，但目前还不清楚这些设备是苹果官方产品还是第三方外设产品。

对苹果来说，在两款新 iPad 上采用多传感器后置摄像头将是一个前所未有的举措，这种技术至今一直未被移植到平板电脑产品线中。不过，对于需要更新的 iPad 来说，升级摄像头系统也是一大吸引力来源。要知道，苹果 iPad Pro 自 2018 年 10 月进行了大规模的重新设计，配备了全面屏和面容识别功能，今年的新一代如果不能保持重量级功能推陈出新的话，很难说服消费者去购买。而最新的 9.7 英寸 iPad 版本是在 2018 年 3 月发布的，它们都是时候更新一波了。

如果今天的传闻属实，那么我们有希望看到 iPad Pro 和 iPad 系列首次采用与 iPhone 同时代产品相当的镜头技术，这对 iPad 来说具有非凡意义。
 

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