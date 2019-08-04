不只是5G iPhone 明年还可能有5G MacBook

苹果要在2020年全面拥抱5G？





最新消息，根据 Digitimes 援引业内知情人士称，全球三大笔记本电脑厂商联想、惠普和戴尔都将在今年下半年推出首款 5G 笔记本电脑。而苹果也正在开发一系列支持 5G 网络的 MacBook 机型，这也会是苹果首款支持移动蜂窝网络的笔记本电脑，消息称 5G MacBook 的设计已经完成，最快会在 2020 年下半年推出。



该消息表示由于金属外壳会对 5G 信号造成屏蔽，如果要在沿用金属外壳的同时，减少对 5G 信号的阻隔，因此 5G MacBook 的天线数量可能将达到 13-15 个，而 5G 智能手机一般只需要 11 个。



为了保障通信信号，5G MacBook 可能将采用陶瓷天线板，陶瓷天线板的 5G 接收和传输速率将比常用的金属天线板提升 2 倍，而能耗只有一半，不过陶瓷天线板也带来了不菲的造价，其成本是金属天线板的 6 倍。



这是第一次我们听说苹果计划推出 5G MacBook 或 MacBook Pro。其实苹果过去曾探索过开发具有蜂窝连接功能的 MacBook 的可能性，并且还考虑过推出具有 3G 连接功能的 MacBook Air，但当时的 CEO 史蒂夫·乔布斯在 2008 年对这样的产品表示坚决反对，因为它会占用太多的空间并将客户绑定在特定的运营商身上。



尽管如此，苹果仍在 2016 年获得了两项有关于为 MacBook 增加 LTE 连接的专利，两者都描述了使用安装的内置天线，该天线与笔记本电脑的铰链平行，可用于诸如蜂窝电话频带之类的远程通信。这些专利还描述了其他用途，包括近场通信（NFC）、基于光的无线连接、卫星导航等。



苹果和高通公司达成合作后，将于明年推出支持 5G 的 iPhone 提供调制解调器，另有多份报告显示苹果正在开发自己的 5G 基带芯片。事实上，苹果最近宣布计划收购英特尔的大部分智能手机调制解调器业务，此次收购无疑将惠及苹果的蜂窝技术团队，但是否会考虑任何一系列 5G MacBook 的计划还有待观察。



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