软银总裁暗示2019年iPhone将于9月20日开售

可能开玩笑说漏嘴了。





在日前软银的一次会议上，软银总裁 Ken Miyauchi 在被问及关于 10 月 1 日生效的日本修订后的《电信企业法》问题时，开玩笑暗示今年的新 iPhone 将在 9 月结束前十天上架，也就是 9 月 20 日开售，而这个时间也与苹果的惯例发售时间完全一致。



根据日本电信企业法规，目前移动运营商将数据和设备费用捆绑在合同中，运营商收取较高的数据价格来弥补 iPhone 等高价产品的硬件补贴。据《日本时报》在今年 3 月发表的一篇报道，这一政策将被新法律修改，新法律要求运营商将数据和设备收费分开。



对此，软银公开表示，它已经遵守了修订后的法规中列出的规则。由于新法规在 10 月 1 日生效，而 Miyauchi 回答记者如果处理好 2019 新 iPhone 发售问题时表示「我们确实要思考一下这十天里应该做什么」——暗示从新 iPhone 发售到新法规生效之间间隔 10 天——不过这位总裁很快改口称自己不知道新 iPhone 什么时候会上市，如果自己猜得准的话那么运营商提供给用户的 iPhone 有可能要等上 10 天才能拆封。这句话显然表达开玩笑的口吻，但有可能含糊其辞更接近事实。



苹果通常会在 9 月的一个周二或周三举行的秋季发布会上发布新款 iPhone，并在周五提前一周预售。这一模式同样适用于 iPhone XS，该机型于周三发布，并于随后的周五发布。当然也不是所有旗舰机型都遵循这个时间，像 2017 年的 iPhone X 和 2018 年的 iPhone XR 就是变数，他们在 9 月份发布，而 10 月份才开始销售。



9 月 20 日正好是周五，如果按照这个时间点推测，意味着苹果可能会在 9 月 9 日到 9 月 10 日的当周举办新品发布会。



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