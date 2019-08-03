苹果头戴耳机研发新专利 改变传统构架

并且可检测用户佩戴方式。

根据美国专利商标局（US Patent & Trademark Office）披露的两份单独的专利申请，苹果一直在致力于设计一种更小、更方便的耳罩式耳机，其中专利展示了检测用户是否正确佩戴耳机的方法。根据专利申请号 20190238963 的表述，苹果认为尽管耳机已经发展了有 100 多年，但是把耳机固定在耳朵上的机械框架设计却一直没有什么改变。由于这个原因，一些头戴式耳机如果不使用笨重的耳机盒，或者在不用时戴在脖子上显眼的位置的话，就很难携带。此外，耳机用户还需要在使用耳机的时候手动验证耳机是否与自己的耳朵对齐。苹果在专利提出了关于缩小耳机携带尺寸的主张、改变头梁或两个耳机之间连接构架的设计，采用弹簧驱动装置来取代现有的弯曲头梁。苹果专利还描述了如何将头梁折叠后贴紧耳机以减小体积，从而更便于携带。这项专利也提到了使用传感器来检测耳机佩戴状态的方法。

另一项专利号为 20190238968 的表述是可检测耳机是否被正确佩戴。例如，控制电路可以对左右声道分配进行反向操作，以确定耳机的佩戴方向是反向的，机器学习分类器可以用来确定耳机的佩戴方向是否正确。专利的存在并不能说明苹果有计划发布一款特定的产品，苹果在耳机上的动作并未停止，2018 年 1 月申请了一项带有方位传感器的耳机专利，并在本周进行了公布。目前，苹果仅拥有旗下 Beats 品牌头戴式耳机，不过根据传闻，这家公司有可能在研发一款自主品牌的头戴式耳机，如果传言为真的话，那么他们在耳机上的各种探索有可能在这款新品上实现一二。

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