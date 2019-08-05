详解iOS 13「慢充」——充电优化功能

保护电池了解一下。





iPhone 的电池健康曾在 2018 年成为一个热门话题，此前苹果被发现悄悄地限制降低电池寿命的 iOS 设备的运行性能，尽可能延长电池的使用寿命。



苹果通过发布 iOS 11 的软件更新回应用户对设备运行状况的担忧，引入了电池健康功能，提供了有关设备电池状态的更多信息。而在 iOS 13 中，苹果为电池健康功能添加了「优化电池充电」的新功能，旨在从充电方式上延长 iOS 13 设备的寿命，具体来说，iOS 13 会记录学习用户的充电习惯（随着使用时间的增长，准确度会不断提升），直到使用 iPhone 前进行完全充电，保证锂电池更长时间处于健康状态。



「优化电池充电」的工作方式在实际使用中对于锂电池的保养非常有帮助，夜晚睡觉时设备可能将充电限制在 80%，在用户醒来前的一个小时左右充满剩下的 20%，通过减少电池长时间处在满点状态的时间，使 iPhone 保持最佳电池健康状态，从而缩短电池寿命。



前往「设置」-「电池」，轻触「电池健康」，开启「优化电池充电」即可。



启用该功能后，你会发现当 iPhone 闲置充电时，充电到 80% 便会进入缓慢充电状态，感觉就像是不再充电一样，实际上此时已经切换了涓流模式。如果出现高温问题，系统有机会在 80% 电量时停止充电。







根据用户习惯，假如你平常是晚上 12 点开始充电，早上 8 点停止充电，开始使用手机。那么系统一开始会开始快充，电量冲到 80% 的时候便进入缓慢充电状态，并根据你使用手机的时间（上午 8 点），实时调节充电功率，以在此之前完成充电。



在此前的 iOS 13 测试版中，优化后的电池充电功能在默认情况下是禁用的。这说明苹果对于这项功能还并未足够自信，当然，等过一段时间如果测试进展顺利，苹果将其设定为默认设置也不足为奇了——前提是 iOS 13 能清楚地掌握用户的使用习惯。



在此之外，其实 iPhone 内部做有充分设计来保护电池健康，所以正常使用的情况下无需刻意做太多。不过，这里有一些其他的建议，可能会帮助你的 iPhone 电池尽可能长时间地保持最佳状态。



1. 避免温度过高：例如，在温度很高的车内给手机充电是个坏主意。2. 尽量不要让你的电池完全放电：如果可能的话，将其保持在 20% 电量左右，有助于延长寿命。如果你打算让你的手机闲置一个星期或更长时间，最好将电池用完，然后完全关机。3. 不要让电池一直处在充电状态，即使你开启了电池充电优化功能。



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