苹果研发投入持续增加 已创下历史新高

围绕着长期战略和面向未来的产品。





上周末，CNBC 发布了一份报告探讨苹果在研发方面投入资金不断增长的报告。当地时间 7 月 30 日，苹果公布了 2019 年第三财季营收报告，其中研发支出创下历史新高。整个第三财季，苹果在研发上花费 42 亿美元，占总收入的 7.9%。据悉这是自 2003 年以来的最高比例，也意味着苹果公司在 2019 年的研发支出将超过 160 亿美元。



虽然苹果的研发支出不断增加，但它的摇钱树 iPhone 销量出现下滑，iPhone 上一季度的收入较去年同期下降了 12%。因此，苹果正在投资的这些技术可能为尚未建成的设备提供动力——但开放式技术开发和探索是有代价的。



另外，尽管苹果第三季度的研发支出有所上升，但研发投入的力度仍落后于其他竞争对手，资料显示，同一季度微软用于研发的费用将占到总收入的 13.4%，而谷歌则为 15.7%。



苹果首席财务官卢卡·马埃斯特里（Luca Maestri）在财报电话会议上介绍了苹果不断增长的研发投资：“我们希望改善用户体验，使我们的产品和服务在市场上与众不同。因此，我们将继续这样做。当然，有一些类型的投资对我们来说非常具有战略意义，它们将产生长期影响。”



苹果 CEO 蒂姆·库克则表示：“我们认为目前正是汇集科技领域先进人才的好时机，我们的无线技术专利组合超过 17000，也在加快发展未来的产品，并在长期战略上更进一步，掌握和把控着产品的核心技术。”



不过我们很难知道苹果的研发支出集中在哪里，其中一些可能会用于已经发布的产品，而另一些则会用于未来的产品，比如自动驾驶汽车泰坦项目和传闻不断的 AR 头戴设备。收购英特尔智能手机 5G 基带业务应该也属于研发投入范畴。



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