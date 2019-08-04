Apple Card不可购买加密货币 不可越狱

使用协议如是说。





路透社消息，苹果信用卡 Apple Card 的发卡机构合作伙伴高盛（Goldman Sachs）日前于官网上发布了一份客户协议，其中详细列出了 Apple Card 的使用说明和注意事项，包括对「现金垫款和现金等价物」交易的限制。



具体来说，限制类别包括购买旅行支票，外币或加密货币等现金等价物; 汇票; 对等转账，电汇或类似现金交易; 彩票，赌场游戏筹码（无论是实际的还是数字的），或赛道投注或类似的投注交易。



此外，使用 Apple Card 要求用户必须启用双因素身份验证，而修改苹果设备或越狱行为都有可能会使其无法访问卡帐户，如果被发现用户使用的是问题设备，苹果可能直接关闭你的帐户。



今年 3 月份，苹果公司发布了 Apple Card，该卡主要在 iPhone 上虚拟使用，同时提供实体卡片作为传统信用卡用途。据此前消息，Apple Card 实体卡整体采用钛合金金属材质制作，卡面设计极为简洁，其中一面是苹果 Logo、EMV IC 芯片，另一面则是合作伙伴高盛、万事达的 Logo，没有传统信用卡的签名栏、卡号、安全码、有效期等信息。下个月也就是 8 月份，Apple Card 即将在美国发行。



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