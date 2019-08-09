面世两年后 HomePod 依旧不温不火

2019 第二季度仅占美国智能音箱市场 5% 的分额。

谁都没想到，苹果会在两年前的 WWDC 17 开发者大会上推出智能音箱 HomePod。作为苹果的第一款智能音箱，HomePod 可谓「内外兼修」，外形设计走的是苹果一贯推崇的简约风格，而内部配置也十分豪华，6 个麦克风阵列、4 英寸低音炮、7 个扬声器阵列、A8 芯片等硬件保证了 HomePod 高质量的声音表现。







然而这样一款产品却从上市之后经历了很长一段时间的「水土不服」。据消费者情报研究合作伙伴（CIRP）最近发布的报告，2019 年第二季度HomePod 在美国中取得 380 万的销量成绩，仅占智能音箱市场 5 % 的分额，而亚马逊和谷歌仍然牢牢占剧第一、第二的位置，分别取得 70% 和 25% 的市场分额。







美国的智能音箱市场一直在增长，第二季度的 7600 万销量成绩比今年第一季度 的 7000 万销量高出 9%。CIRP 合伙人兼联合创始人 Josh Lowitz 表示：「虽然一般来说智能音箱市场的旺季是第四季度，但 Amazon Echo 和 Google Home 在过去几个季度都取得了不错的成绩。相比 2019 年第一季度，美国智能音箱市场第二季度增长了 9%，比去年同期增长超过 50%。包括 Apple HomePod 在内，三大主要制造商在过去一年中保持了稳定增长的市场分额，其中 Amazon 和 Google 提供的定价低廉的入门款是最受欢迎的型号。」



在 Amazon Echo 系列和 Google Home 系列产品中，有超过 50% 的用户选择了最低价的 Echo Dot 和 Home mini 设备，这两款设备的售价均在 50 美元左右（约合 350 元）。反观 Apple HomePod，尽管苹果进行了一次降价，但将近 300 美元（约合 2100 元）的价格还是让许多抱着尝鲜心态的消费者望而却步。







产业分析师郭明錤曾在 2018 年预测，苹果正在开发一款「廉价」HomePod，售价大概在 150 美元左右（约合1350 元）。

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