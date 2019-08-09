苹果对第三方电池采取软件限制

目前只对新款 iPhone 生效。

任何便携电子产品都离不开电池，良好的电池性能对设备体验有产生至关重要的影响。而自从「电池门」事件之后，iPhone 用户已经习惯「更换电池来提升设备性能」的设定，但面对昂贵的官方更换费用时，不少人会选择更加经济实惠的「第三方作坊」来更换。



但这种行为在苹果看来似乎是无法容许的。据知名拆解网站 iFixit 介绍，苹果最近在部分 iPhone 上激活了一项针对电池的软件锁定功能，那些没有通过官方途径更换电池的 iPhone 将无法查看「电池健康」的具体信息。而且即使你使用的是苹果官方提供的电池，但没有在 Apple Store 或者授权维修商进行更换，那么这种「软件锁定」的行为仍会出现。







iFixit 指出苹果之所以能够监测出「第三方电池」或者「第三方更换」，是因为 iPhone 的电池内有一个微控制器，它能够为手机提供如电池容量、温度、放电时间等信息。虽然几乎所有智能手机的电池都有这个控制器，但苹果有自己定制的版本，而且在新款 iPhone 上（iPhone XS 系列、iPhone XR），这个控制器还将包含一项验证功能，用来与主板配对，如果没有苹果官方维修人员进行配对，那么无论使用的电池是否为官方或者第三方，都将面临这一软件锁定。



但 iFixit 也表示，软件锁定的行为目前只对新款 iPhone（iPhone XS 系列、iPhone XR）生效，而且不会对电池性能的正常发挥造成影响。但或许会对于那些关心电池寿命的人造成困扰，苹果从 iOS 10 开始阻止第三方电池健康应用访问电池信息，如今缺少苹果官方的「电池健康」信息，那些没有通过官方途径更换电池的 iPhone 用户将无法查看电池的使用情况。







苹果一直都不主张第三方维修，甚至拒绝为使用第三方配件的苹果设备提供售后服务。但今年三月却突然推出售后新政，允许安装第三方电池的 iPhone 享受售后服务，当时外界将这一新政视为苹果对第三方维修态度转变的曙光，但如今曝出的「软件锁定」事件却证明了「苹果还是那个苹果」。

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