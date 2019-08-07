未来 Apple Watch 或可提前检测老年痴呆症

健康监测已成为 Apple Watch 的重心。

自从最初的奢侈品定位被证实失败之后，苹果便将 Apple Watch 引导到健康监测的方向，而从第三方市场研究机构公布的数据来看，Apple Watch 的转变可谓大获成功，不但出货量更是逐年增长，更是稳稳占据可穿戴市场份额第一的宝座。



为了保持 Apple Watch 的市场竞争力，苹果也在致力于发展健康监测功能：Apple Watch Series 4 的 ECG 心电图和摔落检测就是很好的例子，前者在电极式心率传感器的帮助下能够生成心电图报告，在某些地区甚至还能用于医疗研究；后者则借助重力传感器，当 Apple Watch 识别到佩戴者跌倒之后会自动向外界发出求救信息，这对于那些年龄较高、时常面临摔倒意外的老年人来说十分有帮助。







虽然目前关于下一代 Apple Watch 的传闻还有些少，但毫无疑问的是其功能重心将依旧聚焦在健康监测功能上。据一篇学术论文显示，未来 Apple Watch 可能加入监测老年痴呆症的功能。



据报道，苹果和美国制药公司 Eli Lilly、创业公司 Evidation Health 合作，尝试分析 Apple Watch 收集到的数据，提前检测老年痴呆症。这些数据来自一个 由 82 位健康人士以及 31 位患有老年痴呆症患者组成的对照组，参与者在 12 周的时间里，被要求使用 iPhone、佩戴 Apple Watch 以及使用 Beddit 睡眠跟踪器，收集到的数据量高达 16TB。



报告显示，老年痴呆症患者在使用手机输入文字时速度和频次都更低，而且更多地依赖辅助应用程序，并且也很少发送短信。但由于需要更加长期的研究，所以该研究目前暂未得出长期结论。



在向外媒发表的一份声明中，Evidation 联合创始人 Christine Lemke 表示：「通过这项研究，我们分析了来自 iPhone、Apple Watch、Beddit 睡眠监测器收集到的行为数据，这些数据或许对于有效检测老年痴呆症有着一定意义。」



老年性痴呆是一种多发生于老年人，以记忆障碍为主要临床症状的进行性神经系统变性疾病。目前老年性痴呆还没有理想的治疗方法，因此早期预防很重要。

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