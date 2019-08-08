2020年我们能买到一台5G MacBook吗？

想想还挺心动的，但应该没那么快。

根据最新的传闻称，我们可能会在 2020 年下半年看到苹果推出 5G 版的 MacBook。这份报告来自台湾供应链博客 Digitimes。报道还称，苹果将采用陶瓷材质的 5G 天线板替代原来的金属材料 5G 天线，这将显著提高手机的接收和传输速度，使上网速度提高一倍。就目前为止，由于缺乏其他消息的佐证，我们对这份报告仍持怀疑态度。Digitimes 是唯一报道苹果 5G MacBook 计划的媒体，它的历史记录有时候也不是那么可靠，尤其是在推出的时间方面，苹果很有可能正在研发一款具备蜂窝数据能力的 MacBook，但 2020 年应该不是一个很好的发布时机。就用户而言，如果能拥有一台 5G 版的 MacBook 当然令人兴奋。有的朋友可能觉得随着 iPhone 热点功能的改进，对蜂窝 MacBook 的需求已经减弱，不过，我们认为 MacBook 内置的蜂窝网络连接将大大提高易用性，尤其在 5G 移动网络环境下，将提供很好的用户体验。将 5G 放入一台笔记本电脑中很有意义，要知道，这是真正的 10Gbps 移动宽带，比 4G 快 100 倍。拥有 5G 连接能力意味着我们的笔电可以快速转移大块数据，可以在 3.6 秒内下载两小时的电影，比 4G（6 分钟）或 3G（26 小时）快得多；意味着当你使用基于云的服务时，发送指令与执行指令之间的时差仅为 4 毫秒左右，而目前的 LTE 则需要 20 毫秒。尽管智能手机必定是我们依赖程度最高的移动处理终端，但是对于移动商务和移动办公来说，一台 5G MacBook 的作用说不定比一部 5G iPhone 作用更大。值得注意的是，不管 5G MacBook 还是 5G 笔电，都已经是触碰得到的未来。目前高通已经和几大笔电品牌展开合作，将自家 5G 基带芯片置入笔记本电脑内部，一旦 5G 网络条件成熟，毫无疑问，笔记本电脑也有了获得 5G 的全部条件。至于苹果，恐怕早有做一台能够「永远在线」的 MacBook 产品的念头，他们对无线功能的追求也相当执着，1999 年苹果推出 iBook 的 WiFi 标准就高达 11Mbps，苹果还探索过开发具有蜂窝连接功能的 MacBook 的可能性，并甚至考虑过推出具有 3G 连接功能的 MacBook Air，但后来被当时的 CEO 史蒂夫·乔布斯否决了。2016 年，苹果获得了两项有关于为 MacBook 增加 LTE 连接的专利。一切都表明，苹果可能没那么容易放弃这个沉寂很久的项目，还可能要趁着 5G 带来前所未有的机遇把它变为现实。尽管这些听起来很令人兴奋，但 5G MacBook 还需要面临一些问题，比如哪款 MacBook 会支持 5G，苹果要如何对它进行定价，使用苹果自己的 5G 芯片还是别人家的 5G 芯片？最重要的两个问题是，苹果要怎么与运营商合作销售 MacBook，而用户能否接受你的 Mac 生活变成网络租赁品？如果 MacBook 获得 5G 网络功能，那么它就需要一个 5G 运营商。一旦发生这种情况，运营商就会有兴趣将 Mac 也加入自己的销售产品阵容，就跟现在运营商捆绑话费销售 iPhone 和 iPad 一样。最终的销售结构可能会变成这样：5G 运营商对最新的 MacBook 进行月租收费，而苹果则以一种保持连接的方式向 Mac 用户提供其所有服务，例如娱乐和游戏。然而，MacBook 毕竟是专业工具，它购买价值在于它是不折不扣的生产力工具，不知道用户在涉及生产力的情况下，能否接受这种「硬件订阅」模式。对于一个时刻需要到 MacBook 工作的人来说，可能得转变一下思维。当然，不管怎么说，5G 技术似乎最有可能使我们切断电缆连接，有利于真正的无线互联网。推出一台惠及用户的 5G MacBook 还需要很长的时间，首先要等待 5G 大环境的成熟，足够的 5G 基站和制定好的合理数据流量收费方案，其次要解决与不同运营商的合作问题包括溢价、补贴等形式，苹果得有一个庞大的计划来实现它。所以，在 5G 真正到来之前，我们大可对 5G MacBook 抱以各种期待，不过短期内对于 MacBook 以及笔电产品来说，更重要的或许是对 WiFi 6 的普及支持。

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