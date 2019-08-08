苹果因「Siri 人工审核」遭集体诉讼

原告正在寻求损害赔偿，并要求苹果删除所有 Siri 录音。

七月末的时候，外媒发表了一篇关于苹果 Siri 语音助手泄露用户隐私的报道，文章称「受雇于苹果的承包商能够从收集自用户的 Siri 对话中获得信息，以此来提升 Siri 的服务质量。但这些内容除了常规对话以外，还包括医疗信息、潜在毒品交易、私人生活等涉及用户隐私的信息。」虽然之后苹果做出回应，并暂停了这一项目，但还是遭到了集体诉讼。







据外媒报道，原告指责苹果「未经他人同意非法和故意记录个人的机密信息」，苹果的条款没有提到他们与 Siri 的对话会被保存和听取的事实，同时还强调由于偶然激活「Hey,Siri」而记录的 Siri 对话。这一行为违反了加利福尼亚州的多项法律，包括「隐私权入侵法」「反不正当竞争法」「消费者法律救济法」等。



原告正在寻求损害赔偿，并要求苹果删除所有 Siri 录音。



在被外媒报道「Siri 人工审核」事件之后，苹果发表了一份声明，解释称只有占总量不到 1% 的对话会被人工听取，通常只是长约几秒钟，这些内容会被用以改善 Siri 体验。之后，苹果宣布将在全球内暂停这一项目，并待重新审核之后给用户提供是否参与的选项。

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