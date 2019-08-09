你与Siri的对话可能从来都不是秘密

“Siri上发生的事永远留在苹果服务器上。”

在大众印象中，苹果在保护用户隐私方面享有良好声誉，但有时它对用户数据的实际控制是薄弱的、不透明的或不存在的。具有讽刺意味的是，在用户数据方面，苹果有一套更好的默认技术和策略。但 Siri 的录音被保存在苹果服务器上是一个显著的问题，随着苹果越来越多的业务转向服务，它需要更好地处理这个问题。因为苹果公司不会处理用户的数据，所以在控制其收集的用户数据方面，它没有谷歌，亚马逊，甚至 Facebook 那样的经验，所以当隐私问题发生时，它当然也没有处理相关问题的能力。我们为什么要谈到 Siri 录音与用户隐私的问题，还得从最近某个事件说起。七月末，有外媒发表了关于苹果 Siri 语音助手泄露用户隐私的报道，文章称「受雇于苹果的承包商能够从收集自用户的 Siri 对话中获得信息，以此来提升 Siri 的服务质量。但这些内容除了常规对话以外，还包括医疗信息、潜在毒品交易、私人生活等涉及用户隐私的信息。」苹果在之后做出回应，称「被上传的内容只是一个非常小的随机部分，总量不到 Siri 日活的 1%。这些内容通常只长约几秒钟，会被分析用以改善 Siri 和听写用于评分。」「这些用户请求并不与 Apple ID 关联。Siri 响应会在安全的环境下进行分析，所有审核人员都有义务遵守 Apple 严格的保密要求。」苹果需要在你的语音被保存到其服务器的情况下才能提供 Siri 服务。最新的 iOS 安全指南内容包括向消费者和安全专家解释如何保持操作系统的私密性，其中第 69 页详细介绍了它的语音记录数据保留政策:用户的语音记录将保存六个月，以便识别系统可以利用它们更好地理解用户的声音。六个月后，另一份没有标识符的拷贝被保存下来，供苹果改进和开发 Siri 至多两年之用。没有标识符的一小部分录音、抄本和相关数据可能会继续被苹果用于 Siri 的持续改进和质量保证，为期两年以上。此外，有些录音涉及音乐、运动队和运动员、企业或兴趣点，目的是改进 Siri。「你的 iPhone 上发生的事情会一直留在你的 iPhone 上」显然已经变成了「Siri 上发生的事情会永远留在苹果的服务器上」。最终苹果加入了谷歌的行列，取消了人工监听语音助手所录制的用户语音命令的评估程序。8 月 2 日，在回应外媒的报道时苹果表示「正在全球范围内暂停 Siri 人工评估项目」，并承诺未来这一项目将提供让用户选择是否参与的选项。事实上，苹果没有具体说明是否真的停止了这些录音，它也不提供保存 Siri 数据的隐私门户网站。某种程度上，这是苹果相对独特的、以设备为中心的基础设施的结果。因此，当用户从 Amazon 和谷歌的服务器上可以相对容易地删除语音记录时（谷歌还允许用户关闭语音登录到服务器上的链接，虽然这样做可能会破坏一些功能），苹果的用户却不知道从哪里可以了解到 Siri 录音相关的隐私问题，也没有数据查看或删除复选框的选择。更不幸的是，普通用户要想阻止苹果保留语音记录，唯一的办法就是关掉 Siri 和听写功能，永远不再使用它们。用户可以手动删除 Siri 的语音记录，但是你需要在你所有的苹果设备上重复同样的步骤。有趣的是它不是通过设置的隐私部分来删除，而是要从另外的选项进入来解决：1. 打开「设置」的「Siri 与搜索」，2. 关掉所有激活 Siri 的方法，包括「嘿 Siri」和「长按侧边键」。3. 当你关闭激活 Siri 的方式时，会收到一个警告，tixing 你还需要采取另外一个步骤来删除苹果服务器上的数据。4.打开「设置」-「通用」-「键盘」，将「启用听写」的开关关闭。如果 Siri 和「听写」均已关闭，苹果将会删除你的用户数据以及最近的语音输入数据。但依旧有部分数据会被保留一段时间，苹果称之为「与用户没有关联的旧语音输入数据」，包含音频文件、听写文本等等。与其他大型科技公司相比，苹果的隐私丑闻要少得多（尽管仍有一些重大丑闻），但当人工智能与大数据成为用户体验发展的核心环节时，隐私问题就成为了一种摆在所有科技公司面前的难题，除了在设计产品和服务时就注重隐私安全之外，科技巨头们也开始从根本上改进自己提供给用户的数据管理工具。现在，轮到苹果去思考如何给用户放权了。

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