Apple Music 安卓版测试版获更新 加入深色模式

2019-08-08 16:28:16
Marcus
威锋网
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正式版将于秋季推出。

作为苹果最早推出的订阅服务，Apple Music 在 iOS 13 的更新中获得了不小的升级，最大的变化是加入了「深色模式」和「与时间同步的歌词」两项新特性， 而苹果也于近日更新了 Apple Music for Android 测试版，将这些特性带为 Andriod 用户。



具体来说，「与时间同步的歌词」拥有全新的 UI 界面和动画效果，每句歌词都与音乐同步出现，让你时时掌握当前和下句歌词，滚动并轻点任一行歌词，就能跳到你喜爱的部分；「深色模式」允许你将界面 UI 调至黑暗模式，在夜间或者光线不足的环境下获得更佳的视觉效果。



最新的 Apple Music for Android 3.0.0 测试版目前仅面向 Google Group beta 测试人员，你可以通过 Google Play 商店申请测试资格，优先体验，或者等待秋季正式版的推出。

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