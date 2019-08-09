外媒上手 Apple Card 果牌信用卡好用吗

AppleCard目前正处于向用户推出的早期阶段，目前只有受到邀请的用户能够开通。

今年三月份苹果举办了一场特殊发布会，一口气推出了流媒体 Apple TV+、游戏订阅 Apple Arcade、信用卡 Apple Card 三项服务。前两项服务将于今年秋季正式上线，而 Apple Card 在经过了一段时间的内部测试之后，随着 iOS 12.4 的释出后，在近日正式向部分受邀用户开启。最近外媒获得了这一测试资格，并详细介绍了 Apple Card 的使用体验。







- 测试资格



Apple Card 目前正处于向用户推出的早期阶段，目前只有受到邀请的用户能够开通。外媒表示，他们收到一封来自 Apple 的邮件，写着：「你想成为第一个使用 Apple Card 的人吗？这是由 Apple 推出的新型信用卡，而不是传统银行。从今天开始，我们为您提供早期访问权限，以便您可以帮助我们为公开发布做好准备。这意味着您将在其他人之前体验Apple Card。」



但也有例外，某些用户在没有收到邀请邮件的情况下，也能够在钱包应用中申请 Apple Card。所以如果你没有收到邮件的话，也可以到钱包应用内试一试。



- 申请过程







Apple Card 的申请流程十分简单。一旦你被邀请测试，只需前往钱包应用中进行申请即可。申请过程需要填写包括姓名、生日、手机号码、住址、社保号，但其中大部分都会以你留在 Apple ID 上的信息来预先录入，需要手动录入的信息可能只有生日和社保卡信息。填写所有信息并同意 Apple Card 条款之后，申请信息将提交至高盛批准，之后你还可以申请实物钛金卡，苹果称将在 6~8 个工作日内发放。



- 利率和额度







据外媒表示，从提交申请到获得批准只花了 30 秒左右。苹果提供了一个清晰的界面来展示 Apple Card 的额度、利率、费用（零）等信息，你可以点击链接进行详细查看，然后选择同意或者拒绝。



目前，Apple Card 只向一部分人群开放，所以还很难确定其额度的范围。虽然在申请 Apple Card 时，外媒表示高盛检查了 TransUnion 信用报告，但至少在目前而言，没有迹象表明他们进行了硬信用检查（hard credit check）。



额度方面，外媒称他的 Apple Card 获得了 4000 美元的额度，而利率在 12.99%~23.99% 之间，由于美联储近期降息，基准利率略低于苹果和高盛此前给出的数据。



-钱包应用







作为自家信用卡，Apple Card 的操作和钱包应用和 Apple ID 高度关联，这也使得许多操作都在系统内完成，无需额外下载应用。打开钱包应用，可以看到一张 Apple Card 虚拟卡，卡面是简洁、流动的热图，显示的颜色则基于你消费的种类自动生成。例如我在过去几天，用这张卡购买了星巴克咖啡，并且在 App Store 购买应用和游戏，所以卡面显示的是粉丝+橙色的配色。



还款时，Apple Card 允许你支付全部金额、本期应还金额或者其他金额。它还会向你显示每种付款方式相关的利息费用的详细信息，此外还可以配合发薪日完成自动还款。



如果你在使用 Apple Card 时有无法解决的问题，可以联系苹果官方解决。点击位于 Apple Card 页面右上角的图标，通过 Apple Business Chat、电话或者网站联系客服支持。在这个页面中，你还可以管理预定付款，如果你的 Apple Pay 已经绑定了其他银行卡，你可以直接将这张卡用于 Apple Card 付款，而无需重新绑定。此外，这个页面中还可以查询 Apple Card 的卡号、到期日等信息。



上面提到的操作都是基于 iPhone，至于其他没有钱包应用的苹果设备该怎么办？苹果当然也考虑到这部分群体的需求，例如 Apple Card 在 iPad 上的页面位于「设置>钱包与 Apple Pay」，但这一页面的体验没有 iPhone 的钱包应用那么自然，可能苹果之后会考虑在 iPad 上推出钱包应用也不一定吧。至于 Apple Watch，Apple Card 的使用方式和其他绑定 Apple Pay 的银行卡/信用卡差不多，使用时需要双击侧面按键激活。







- 返现



虽然你或许可以找到许多比 Apple Card 更优惠的提供返现的信用卡，但 Apple Card 所提供的返现规则是迄今为止最容易使用的：在 Apple Store、App Store 或者订阅苹果服务时获得 3% 返现、使用 Apple Pay 消费时获得 2% 返现、使用实体卡购物获得 1% 返现。在每笔交易后，钱包应用会实时显示你获得的返现金额。



此外，由于 Apple Card 在万事达卡的范畴内运营，所以你也可以享受万事达的优惠，例如旅行优惠、特殊活动等。



Apple Card 的返现将通过「Daily Cash」的方式发放。在每天结束时，您将获得当天奖励的 Apple Pay 现金。您可以使用 Apple Pay 来使用这笔钱或将其转移到银行卡。相比其他信用卡公司，Apple Card 的返现体验更好，更直观，因为传统信用卡通常要到结算周期才提供现金返还。



-其他细节







1. Apple Card 实体钛金卡没有卡号，所以你需要配合钱包应用才能查看详细信息。对于不接受 Apple Pay 的购物网站，你的 Apple Card 号码会自动填写至 Safari 以完成交易；

2. Apple Card 的卡号为「半永久」，这也意味着除非你的卡片丢失或者出现盗刷等问题才有机会变更；

3. Apple Card 不收取任何费用，包括国外交易费，年费，转账费等

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