起源引擎代表作《亲爱的艾丝特》即将登陆iOS

孤独若不是由于内向,便往往是由于卓绝。





日前,独立游戏工作室 The Chinese Room 宣布《Dear Esther》(亲爱的艾丝特)将于今年晚些时候登陆 iPhone 和 iPad 平台。该作最早于 2012 年登陆 PC/Mac,2016 年发售 PS4 和 XBox One 版,是由 Valve 研发的「起源 2013」引擎打造的两部名作之一,另一部是《半条命2》。



《亲爱的艾丝特》是一款第一人称冒险游戏,核心内容十分隐晦,理性的思维和曲折的故事完全贯穿整个本就扑朔迷离的故事,变得纷繁复杂。游戏有着诗一般的剧情,甚至从未尝试讲述一个切实的故事,它尝试着用一种前所未有的方式诠释剧情,讲述心灵,描绘世界。The Chinese Room 如此表态:“每一个人对剧情的领略都是不同的,因此,请不要强加你们的观念给他人,这是愚蠢的。”



「——When this paper aeroplane leaves the cliff edge, and carves parallel vapour trails in the dark, we will come together.



——这艘纸飞机从崖边起飞,于暗夜里留下两道平行的白雾,那便是我们重聚之时。」



孤独的迷失者,一个人在小岛上徘徊不止,他其实也没有把握找出小岛蕴藏着的真正秘密,我们不知道艾丝特到底是谁,不知道主角到底是谁,更不知道艾丝特和唐纳利、雅各布森的关系,我们所知道的,只是一条飘渺的线索。



游戏流程分为四大关卡,玩家可以选择一路走到底也可以途中离开休息后继续进行旅程,剧情上大致是分成四大部分:第一部分为主角自白对艾丝特的爱、第二部分为找回破碎记忆的失落之旅、第三部分为得知真相而后悔与内疚,最后一部分就是主角自己的救赎。值得一提的是很多剧情内的东西并不会透过主角的自白来告诉玩家,而是利用墙上的图腾、隐藏着化学式的神秘记号、破损的照片、废弃的车用零件与搁浅的船只等描述手法,让玩家自己去体会那些东西究竟想传达什么信息。



