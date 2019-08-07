好评如潮 陈星汉名作《风之旅人》登陆App Store

你会下载试试吗？

前段时间，由陈星汉打造、网易代理的《光·遇》一经上线，凭借着优美的美术风格和新颖的玩法，不出几天便出现在了畅销排行榜。而除了《光·遇》和《Flower 花》之外，陈星汉的又一名作《风之旅人（Journey）》也在昨天正式登陆 App Store。







《风之旅人》是一款由 Thatgamecompany 开发制作、陈星汉参与监制的 PSN 游戏，于 2012 年 3 月 15 日发售，并登陆了 PSN、PS3、PS4 平台。游戏讲述的是一位无名旅者从沙漠开始冒险的故事，玩家需要翻越无数座高山和桥梁，寻找和唤醒旅途中的碑文，以加强自己的飞行能力，并最终到达旅途的终点。



游戏中角色没有武器，但可以飞行，而飞行需要消耗能量，能量的多少显示在角色的围巾上，能量越多飞得越高，随着游戏进程的推进，角色身上披着的围脖会越织越长，它代表着飞行能力的强化，也即围巾越长，飞行的时间就越长。飞翔的能量没了就需要布片补充，布条会随处飘散在空中，角色需要靠歌声唤醒它们，从而补充自己飞行的能量。但是玩家只有有限的能量槽，只能携带一定量的能量。







在线上模式中，玩家可能会遇到其他相同的无名旅者，玩家之间无法沟通，但彼此的歌声能为对方补充围巾的能量，从而让双方都获得飞行的能力。



《风之旅人》在 2013 年的 GDC 游戏开发者大会上获得了「最佳下载游戏」「最佳视觉艺术」「最佳游戏设计」「最佳音效」「创新奖」「年度游戏」六个奖项。同年，该作在格莱美最佳视频配乐奖中获得提名，《风之旅人》的 OST 也成为了首个提名格莱美奖的游戏原声。



《风之旅人（Journey）》目前在 App Store 中售价 30 元，上线不到一日已经获得 136 个评分，并在「聚会游戏」中排名第一。



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