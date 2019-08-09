iOS 13 将限制第三方 VoIP 应用获取系统数据

为了更好地保护用户隐私。

2016 年夏天推出的 iOS 10 包含众多新特性，其中对于 Skype、Viber、WhatsApp 等应用来说，VoIP 的无缝支持算是这一系统带来的最大福音，这一功能允许开发者将自家应用接入 VoIP API，使得 Skype、Viber、WhatsApp 等 VoIP 应用获得类似于电话应用的通话体验，例如从通讯录拨打互联网电话、在锁屏界面显示 VoIP 电话等等。







但据外媒报道，苹果将在 iOS 13 中限制 VoIP 应用获取手机系统数据，这也将影响 Facebook Messenger、WhatsApp 等应用，迫使他们对应用架构进行重新设计。一般来说，Facebook Messenger、WhatsApp 等 VoIP 应用为了能够实时响应用户操作，需要常驻在 iOS 后台，从而保证快速连接，但这难免会导致应用过度收集系统数据，这是 iOS 13 将要重点解决的问题。



外媒表示，iOS 13 对于 VoIP API 的改进将使得 VoIP 应用的后台常驻行为只能服务于 VoIP 电话，而无法进行数据收集，而 FaceBook Messenger、WhatsApp 等应用或将面临重新设计应用架构来适应这一变化。此外包括 Snapchat、微信等使用 VoIP 通话功能的应用也需要在苹果给出的限制日期内做出改变。







苹果表示，iOS 13 对于 VoIP 的改进将更好地保护用户隐私，并提高 iOS 设备性能，因为常驻后台的 VoIP 应用会在一定程度上缩短电池续航。

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