今年Q2智能手表销量 Apple Watch占半壁江山

你正在佩戴 Apple Watch 吗？

上周苹果公布了第三财季财报，其中可穿戴设备、家庭产品、配件业务（包括 Apple Watch 和 AirPods 等设备）营收创造公司史上最佳二季度营收记录，营收达到了 55 亿美元，较去年同期的 37 亿美元增长近 50%。其中 Apple Watch 的二季度营收创造历史记录，该季度里超过 75% 的 Apple Watch 买家都是首次购买。



虽然苹果没有公布 Apple Watch 的具体销量，但来自第三方的数据显示苹果大概在第二季度卖出了 570 万支 Apple Watch，市场分额达到 46%，并继续稳坐智能手表的「头把交椅」。



市场研究机构 Strategy Analytics 表示：「2019 年第二季度苹果在全球售出 570 万支 Apple Watch，比 2018 年第二季度的 380 万销量高出了 50% 以上。在国际市场上，Apple Watch 依然是智能手表市场的领导者，其全球市场分额在本季度增长至 46%，高于前一年的 44%。」







2019 年第二季度全球共卖出 1230 万支智能手表，其中苹果以 570 万（46%）的成绩占据第一，紧随其后的是三星和 Fitbit，分别取得 200 万（15.9%）和 120 万（9.8%）的销量。



上周的财报电话会议中，苹果 CEO 蒂姆·库克曾提到，苹果的可穿戴设备业务在二季度的表现完全可以用「井喷」来形容，如今这份数据的释出算是让我们对「井喷」有了一个粗略的概念。

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