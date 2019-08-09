为了找出 BUG 苹果将推出特殊版 iPhone

2019-08-09 16:04:06
Marcus
威锋网
加载中...

特殊版 iPhone 将被赠予那些受邀参加「漏洞奖励计划」的研究人员。

对于大部分科技公司而言，设备的安全性一直以来都是优秀体验的「基石」，而为了保证系统或者设备不受黑客攻击，背后的安全研究工作往往是十分必要的。据外媒报道，苹果将在本周四举办的「Black hat」安全会议上宣布向一部分安全研究人员赠送特殊版 iPhone，以帮助他们寻找系统漏洞或进行安全研究。

特殊版 iPhone 将被赠予那些受邀参加「漏洞奖励计划」的研究人员，这一计划由苹果在 2016 年提出，旨在奖励那些发现并提交了重大系统漏洞的安全研究人员，据陈其中包括了 iPhone 和 Mac 黑客 Francisco Alonso、Stefan Esser、Braden Thomas 等。



和零售版相比，特殊版 iPhone 在本质上仍然属于「开发设备」，但它允许安全研究人员探索更多区域。例如查看零售版 iPhone 不易访问的操作系统部分，甚至能够在关闭处理器的情况下检查内存是否存在漏洞，从而允许安全人员在模拟黑客攻击时查看代码级别的情况。

虽然特殊版 iPhone 的安全权限高于零售版，它的开放程度不及苹果内部使用的 iPhone，外媒的信息源称其为「精简版」。苹果向部分安全研究人员赠送特殊版 iPhone 将对系统安全的提高有很大意义，但外界还将其视为是对黑市上存在「iPhone 原型机」市场的回应。 

　　欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。

[文章纠错]

锋友跟帖
人参与
人跟帖

热度 时间
现在还没有评论，请发表第一个评论吧！
正在加载评论

热门关注

  • 威锋客户端

  • 用微博扫我

返回顶部
关闭

威锋账号登录
用户名： (请实名认证)
关于我们 联系我们 大事记 法律条款 About Us

粤公网安备 44030502001011号粤ICP备07011435号 丨 新三板上市公司威锋科技（836555）

增值电信业务经营许可证： 粤B2-20130239 粤网文（2017）6454-1554号 Powered by Discuz!

触屏版

Copyright 2007-2019 © Joyslink Inc. All rights reserved 保留所有权利