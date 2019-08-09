为了找出 BUG 苹果将推出特殊版 iPhone

特殊版 iPhone 将被赠予那些受邀参加「漏洞奖励计划」的研究人员。

对于大部分科技公司而言，设备的安全性一直以来都是优秀体验的「基石」，而为了保证系统或者设备不受黑客攻击，背后的安全研究工作往往是十分必要的。据外媒报道，苹果将在本周四举办的「Black hat」安全会议上宣布向一部分安全研究人员赠送特殊版 iPhone，以帮助他们寻找系统漏洞或进行安全研究。



特殊版 iPhone 将被赠予那些受邀参加「漏洞奖励计划」的研究人员，这一计划由苹果在 2016 年提出，旨在奖励那些发现并提交了重大系统漏洞的安全研究人员，据陈其中包括了 iPhone 和 Mac 黑客 Francisco Alonso、Stefan Esser、Braden Thomas 等。







和零售版相比，特殊版 iPhone 在本质上仍然属于「开发设备」，但它允许安全研究人员探索更多区域。例如查看零售版 iPhone 不易访问的操作系统部分，甚至能够在关闭处理器的情况下检查内存是否存在漏洞，从而允许安全人员在模拟黑客攻击时查看代码级别的情况。



虽然特殊版 iPhone 的安全权限高于零售版，它的开放程度不及苹果内部使用的 iPhone，外媒的信息源称其为「精简版」。苹果向部分安全研究人员赠送特殊版 iPhone 将对系统安全的提高有很大意义，但外界还将其视为是对黑市上存在「iPhone 原型机」市场的回应。

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