苹果何时发布 iPhone 11 系列？

9 月 10 日的概率极大。

步入八月份，距离一年一度被誉为「科技春晚」的苹果秋季发布会也越来越近。根据每年的惯例，苹果会在八月底开始向外界发布邀请函，而正是发布会则会定在九月份的某个日子。



最近，外媒从每一年的苹果秋季发布会日期中找到规律，推断出今年发布会将会于 9 月10 日举行。







过去七年苹果敲定的秋季发布会日期都在美国劳动节（九月份第一个星期一）的当周或者次周。从过去的日期来看，如果美国劳动节为九月三号或者之前，则秋季发布会的日期会选择在次周的周二或周三，而如果美国劳动节为九月五号或者更迟，苹果会在当周劳动节的后两天举办发布会，例如2015年以及2016年就是如此。



以下为过去七年苹果秋季发布会的日期



iPhoneXS系列（2018年）：9月12日｜周三

iPhone8系列（2017年）：9月12日｜周二

iPhone7系列（2016年）：9月7日｜周三

iPhone6S系列（2015年）：9月9日｜周三

iPhone6系列（2014年）：9月9日｜周二

iPhone5S（2013年）：9月10日｜周二

iPhone5（2012年）：9月12日｜周三



今年美国劳动节为9月2日，按照先前的惯例的话，今年秋季发布会的日期很可能会9月10日（周二）或者9月11日（周三）。虽然这两个日期都符合惯例，但由于后者是9•11事件纪念日，所以9月10日的可能性更大一些。



如果这个日期成真的话，苹果大概率会在当周星期五（9月13日）开启新iPhone预购，而正式发货日期很有可能会在9月20日（周五）。至于像iPhoneXR或者iPhoneSE这样的特殊型号，发货日期则很有可能会延迟至10月，所以今年的iPhone11R（如果真这样叫的话）大概率也会如此。

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