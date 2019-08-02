苹果暂停涉及用户隐私的 Siri 人工评估项目

未来这一项目将提供让用户选择是否参与的选项。

七月末的时候，外媒发表了一篇关于苹果 Siri 语音助手泄露用户隐私的报道，文章称「受雇于苹果的承包商能够从收集自用户的 Siri 对话中获得信息，以此来提升 Siri 的服务质量。但这些内容除了常规对话以外，还包括医疗信息、潜在毒品交易、私人生活等涉及用户隐私的信息。」



苹果也在之后做出回应，称「被上传的内容只是一个非常小的随机部分，总量不到 Siri 日活的 1%。这些内容通常只长约几秒钟，会被分析用以改善 Siri 和听写用于评分。」「这些用户请求并不与 Apple ID 关联。Siri 响应会在安全的环境下进行分析，所有审核人员都有义务遵守 Apple 严格的保密要求。」







8 月 2 日，在回应外媒的报道时苹果表示Siri 人工评估项目将暂停。「虽然我们进行了彻底的审查，但我们正在全球范围内暂停 Siri 人工评估项目。」苹果表示，未来这一项目将提供让用户选择是否参与的选项。

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