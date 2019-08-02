苹果发布macOS Mojave 10.14.6补充更新

2019-08-02 07:12:55
1am
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修复了部分 Mac 无法从睡眠状态正常唤醒的问题。

苹果在一周前发布了 macOS Mojave 10.14.6 系统更新，但为了解决一个 Bug，该公司今晨又为 10.14.6 发布了一个补充更新。



苹果的更新提示中写明，「macOS Mojave 10.14.6 补充更新修复了部分 Mac 无法从睡眠状态正常唤醒的问题」。苹果建议所有 Mac 用户安装此次更新。

macOS 用户可以在系统偏好设置 app 中的「软件更新」单元进行更新。



一周前发布的 macOS Mojave 10.14.6 修复了诸多 Bug，包括解决了在重新启动过程中可能无响应、从睡眠状态唤醒时可能发生的图形问题以及提高了通过 SMB 共享文件的可靠性等问题。

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