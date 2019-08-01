移动游戏名作《纪念碑谷3》正在开发中

你还期待当年的神作出新吗？





最新消息称，游戏工作室 Ustwo Games 透露《纪念碑谷3》正在制作中。《纪念碑谷》是几乎所有手游用户都知道的名字，不过，对于它的最新作，除了名字之外其余情报都没有透露一星半点。这则爆料还是从一则招聘启事中获得的，开发商正在为《纪念碑谷3》项目寻找一名创意总监，说明游戏仍处于相当早期的开发阶段。



《纪念碑谷》初代于 2014 年推出，其特色的美学和利用空间视错觉设计的新颖谜题让它取得了突破性的成功，随后在 2017 年 Ustwo 推出了续集《纪念碑谷2》，更加强调故事和人物，并且他们尝试了一种新策略：自主发布和发行游戏。这次意外的实践被证明是成功的，《纪念碑谷2》在一个逐渐被 F2P 游戏主导的时代中依旧登顶各大区新游榜首，并且赢得众多好评，无愧于神作之续的名号。



除了新的续作外，Ustwo 的招聘广告还提到了将制作「多部备受瞩目的作品」，所以听起来该工作室目前有很多作品在制作中，当然，Ustwo 也是首批即将推出的 Apple Arcade 游戏订阅服务的合作者之一，《纪念碑谷3》很可能被收入以汇集高质量游戏为特色的 Arcade 平台。

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