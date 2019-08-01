Apple Pay开通北京市政交通一卡通将免开卡费

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已交过可退服务费的可发起退还申请。

8 月 1 日，北京市政交通宣布从 8 月 2 日起，Apple Pay 开通北京市政交通一卡通将不再收取开卡相关费用，而先前开通过该项服务并交纳过可退服务费的用户也可通过北京一卡通 App 发起退还申请，所退费用将以充值形式转至手机一卡通的卡内余额。







随着电子支付的普及，北京市政交通一卡通已在今年七月初率先取消了 Android 手机的开卡费，随着此次 Apple Pay 的加入，iPhone 6 或更新机型，及 Apple Watch Series 1 或更新机型用户均可在线免费开通北京市政交通一卡通。



如果你在北京生活，但还未使用上 Apple Pay 公交卡的话，这里也列出开通指南供大家参考：



1.如何在 iPhone 上开通新卡？



2.如何用实体卡余额开新卡？



3.如何在 iPhone 上充值？



4.如何在 Apple Watch 上充值？



在使用 iPhone 或者 Apple Watch 刷卡乘车时，只需将 iPhone 顶部或 Apple Watch 表盘靠近读卡机即可完成刷卡。整个过程无需联网、无需解锁或唤醒设备、无需退出当前运行的 app。

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