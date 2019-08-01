这款多口充电器能解决你的「充电难题」

甚至还支持无线充。

在现在这个数码时代，每个人除了必备的手机之外，大概率还会使用笔电、智能手表、无线耳机等产品，而每天为这些设备充电就成了令不少人头疼的事情之一，因为不同设备使用不同的电源适配器，一下就把整个排插给占满了。最近，ZeroLemon 推出了一款多功能充电器 Extreme Charge Station 或许可以解决这个问题。







Extreme Charge Station 拥有两个 USB-C 输出口，分别是 87W 以及 20W 功率，这足以同时满足 15 英寸 MacBook Pro 和 2018 款 iPad Pro 的充电需求。此外，Extreme Charge Station 还拥有两个 15W USB-A 输出口，能够为一些不支持 PD 快充的设备充电，例如 AirPods、GoPro 运动相机等。







令 Extreme Charge Station 与市面上其他多口充电器形成差异性的地方在于，Extreme Charge Station 还加入了无线充电的支持，在充电器的顶部有一个 10W Qi 无线充电区域与一个 3W Apple Watch 磁性充电区域。加上有线输出口，Extreme Charge Station 一共能同时为八款设备进行充电。



Extreme Charge Station 目前已经上架国外众筹网站，众筹价为 59 美元，预计正式发布价格为 99 美元。

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