苹果未解散AR眼镜团队 正加强管理

为确保传说中的 rOS 系统开发顺利完成？

本月早些时候，从亚洲供应链传出消息称苹果已放弃 AR 眼镜项目并解散团队的消息，引发不少质疑和讨论。而根据今天的最新消息，之前的传闻可能并不属实。







据 The Information 援引知情人士内幕称，苹果已经将其软件开发团队项目负责人调至增强现实头盔开发部门，目的是为了给该团队带来「一些秩序」。



报道称，Kim Vorrath 拥有超过 15 年的软件开发团队项目管理经验，现已被调至由 Mike Rockwell 领导的 AR/VR 团队。而 Rockwell 负责监督十几名从事 AR/VR 软件和硬件开发的工程师。



报道还提到，Vorrath 曾是苹果软件团队中「一股强大的力量」，主要是确保员工在截止日期前完成软件测试以及漏洞查找。她的专业性将同样会给（传闻中）正在开发 Apple Glass 的 AR 团队带来帮助。



近年来，有关苹果 AR 眼镜的传闻一直没有中断过。绝大部分传闻都是积极肯定的，直到本月中旬关于撤项并解散团队的传闻出现。



彭博社最早在 2017 年的时候就报道称苹果的 AR 眼镜最快可以在 2020 年到来，不过 The Information 的信息源表示还不清楚苹果是否可以赶上这个时间点。彭博社还认为苹果会为 AR 眼镜开发专属的名为 rOS 的操作系统（当然基于 iOS），意思是「现实操作系统」。



知名苹果分析师郭明錤在今年三月份也在报告中预测，苹果 AR 眼镜可能会在 2020 年中期发布，而初代产品的制造生产预计最早会在 2019 年年底开始。而且，郭老师还提到，第一代产品仅是充当显示器功能，需要依赖 iPhone 来完成所有处理，包括场景渲染、数据连接和基于位置的服务等等。

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