苹果为高机密工作申请了一项AR新专利

只有使用者能看到真正内容。





苹果的增强现实计划我们已经看过不少爆料，主要集中在 ARKit 软件上，但就相关专利和可靠报道来看，苹果也一直致力于混合现实硬件的研发。虽然这些专利文件只是涉及部分细节，但其中有一些会显得比较不寻常。比如苹果新进提交的似乎针对商业性的应用程序，似乎就是一项让 AR 眼睛佩戴者看到秘密文件和输入设备的真实版本，而外人则无法偷窥到内容的计划。



该专利申请表明，用户通常会一边坐着看屏幕一边打字和使用触控板。对于外人，屏幕上只会显示「虚拟文档」或屏幕保护程序的图像，而 AR 设备佩戴者则可以在同一位置看到实际文档的增强图像。类似地，文本输入中也可以叠加虚拟键标签，以防止人们知道在物理或触摸屏上实际输入的内容；触摸屏的按键也可以对使用者以外的人进行内容遮挡。



总体而言，屏幕和键盘模糊概念将使在办公室中紧挨着同事工作的人能够查看私人文件。这种保密措施对像苹果这样十分注重信息安全的公司很重要，在商务上也有适用场景。虽然在申请中没有提到，但机密文件可以放置在仅用于 AR / VR 观看的数字锁箱中，而不是以纸张或更广泛可见的数字形式传播。



截至 2019 年 3 月，苹果成功申请了头戴式显示器的专利以虚拟 AR 输入或触摸键盘的使用，而秘密文件部分是该专利的延伸，虽然该技术最明确的应用是在工作场所，但它也可以用于在家中查看私人文件。





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