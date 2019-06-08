国行版Beats Powerbeats Pro现已开放订购

暂时只有黑色可选。





上周，苹果旗下 Beats 品牌真无线耳机 Powerbeats Pro 在英国、法国和德国上架开售，现在，它已经来到中国和澳大利亚，预计很快将在其他更多国家陆续开放购买。



国行版 Powerbeats Pro 售价为 1,888 元，支持苹果指定银行的 24 期免息分期付款，2-4 个工作日发货。但是目前只有黑色款可以选择，其他的白色、绿色和深蓝色款尚未开卖。



Powerbeats Pro 为挂耳式运动耳机，搭载和新款 AirPods 相同的 Apple H1 芯片，支持 Siri 免提功能，耳机上带有实体按键可手动控制音频，最长聆听时间可达 9 小时（加上充电盒可达 24 小时以上）。



与苹果发售的第二代 AirPods 相比，Powerbeats Pro 在功能相同的基础上实现了动态范围音效增强和主动降噪，续航力也更强。需要注意的是它配备的充电盒只能有线充电，价格也比 AirPods 要高一些。





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