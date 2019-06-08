iOS 13新语音辅助控制功能 不用动手的交互

全程只动嘴就可以控制设备。

苹果正在推动 iOS 13，iPadOS 和 macOS Catalina 更强大的可访问性，在 WWDC 主题演讲中，官方展示了一个有关于辅助功能的视频，视频中残疾人骑行爱好者 Ian Mackay 毫不费力地使用他的 Mac 和 iPhone 进行沟通协调，并成功地组织了一次野外骑行活动。这一点令人印象深刻，苹果正在为残障人士提供更好的与设备互动的方式，而这也与我们每个人有关，是向所有人更容易迈进技术世界提供的重要一环。随着新版本系统的推出，用户通过添加语音指令即可方便地控制设备，多样化的语音指令允许没办法拿着手机或者键盘输入的健全用户做更多的事，对于残障人士来说也一样如此，包括打开 App、打字、导航、下拉甚至缩放、点击、拖动、长按等手势，现在都可以直接用语音替代手指来执行。外媒 appleinsider 在 iOS 13 开发者测试版发布后用 iPhone 6S 上试用了新辅助功能，他们称语音指令执行得相当流畅，这是建立在苹果进一步加强语音识别技术的基础上，所以不必为此感到惊讶。

iPhone 在执行相关指令时会有视觉确认，屏幕的顶端闪烁一个小的文本气泡让用户看到设备正在进行什么动作，比如执行“打开天气应用”的语音指令时，上面会显示“打开天气”字样，同样的，浏览网页中指示向上滚屏或向下滚屏，气泡上也会显示对应的动作字样。

该功能中还内置了简单的学习曲线，针对那些首次使用语音控制的用户设置，如果你记不住某些指令，辅助功能菜单中有一个命令列表，可以返回查看此前用过的指令，也可以看看有哪些基本指令是可用的。

当然，测试版中启用语音控制会导致耗电更快，但它所起到的作用依旧很重要。苹果越来越重视辅助功能的细化和强化，以便让更多人的人用更多的方式进行交互，这其中也包括 iPad 的鼠标操控支持。我想，会有很多人因为鼠标控制变得更爱用 iPad，这跟有了语音控制更愿意使用 iPhone 一样，无论他们是特殊人群还是普通人。

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