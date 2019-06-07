macOS 10.15将迎来一波iPad应用大迁移

这都要归功于「催化剂」项目。





尽管 Mac 和 iPad 仍然是两款定位不同的产品，但苹果在努力弥合台式电脑和移动平台之间的差距，引入了一系列连续互通的功能，比如 Handoff、通用剪贴板等等，让 Mac、iPad 和 iPhone 拥有无缝的跨设备体验。而苹果进一步缩小两个平台差异的动作是「催化剂」项目（Project Catalyst），它将让开发者更方便地把 iPad 应用扩展到 Mac 上。



从 macOS 10.15 Catalina 和 Xcode 11 开始，开发人员可以使用 UIKit 创建 iPad 应用程序的 Mac 版。UIKit 是苹果的一个开发框架，迄今为止只适用于 iOS 应用程序。不过，在「催化剂」项目启动后，开发者们为 iPad 应用添加 macOS 支持就像打开 Xcode 项目并单击 General > Deployment Info 下的 Mac 复选框一样简单。



苹果的开发者文档显示，移植到 macOS 上的 iPad App 可以在 Mac 上运行与传统 Mac App 相同的框架、资源和环境。







iPad App 的 Mac 版本会默认支持 macOS 的诸多系统功能，比如：



- 应用程序的默认菜单栏

- 支持触摸板，鼠标和键盘输入

- 支持窗口大小调整和全屏显示

- Mac 风格的滚动条

- 复制/粘贴的支持

- 拖放支持

- 系统触摸栏控件支持



一直关注苹果 WWDC 的朋友们对这个项目并不陌生，去年苹果就在 WWDC 18 上预览了代号为 Marzipan（杏仁糖）的项目，旨在让开发者将 iOS 应用移植到 macOS。其实在这更早之前，彭博社就首次披露了苹果的 iOS —— macOS 应用迁移计划。



Marzipan 项目公布后，苹果以第一方 App 为范例，将 iPad 版的 Apple News、Home、股票和语音备忘录等移植到 macOS Mojave 上，现在「Marzipan」已经更名为「Catalyst」，第三方开发者可以在 macOS Catalina 中效仿苹果的做法，把自己的 App 搬上桌面端，让它走向更广阔的应用场景。





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