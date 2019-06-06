苹果适度放宽第三方家长控制应用限制

但要开发商先做出承诺。





WWDC 19 主题演讲之后，苹果为缓和与开发者关系，决定适度放宽第三方家长控制应用的限制。



目前，App Store 上的第三方家长控制工具大多使用移动设备管理（MDM）和虚拟专用网（VPN）技术来跟踪和限制用户屏幕时间的。苹果对此持反对态度，并在前段时间一举下架了多款使用度较高的屏幕时间和家长控制应用。苹果否认它的做法是在阻止竞争，并表示开发人员滥用 MDM 工具可能涉及侵犯用户隐私——这是一种潜在的危险方法。



现在，由于面临持续的开发者抗议和可能的反垄断调查，苹果宣布面向公众的应用程序确实可以使用 MDM 或 VPN 技术，只要它们「不为任何目的向第三方出售、使用或披露任何数据」。



上述话语来自苹果新制定的 App Store Review guide 5.5，该指导内容如下：



“因为 MDM 提供对敏感数据的访问，所以 MDM 应用程序必须具备移动设备管理功能，并且只能由商业企业提供，比如商业组织、教育机构或政府机构，在有限的情况下，还可以由使用 MDM 进行家长控制的公司提供。MDM 应用程序不得以任何目的向第三方出售、使用或披露任何数据，必须在其隐私政策中对此作出承诺。”



WWDC 临近前我们曾为大家报道过，17 家开发商联合起来创建了一个网站，公开呼吁苹果开放相关 API。开发商们表示：现代父母面临的最大挑战之一是保护孩子在网上的安全，并教给他们良好的使用习惯。这就是为什么开发人员需要一个跨平台的 API。可惜 WWDC 上苹果并未有所表示。



苹果的态度依旧坚定，他们认为任何帮助数据公司追踪或优化儿童广告的应用程序都是不合适的。但从目前的做法来看，这家巨头也并未对开发者的意见置之不理。





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