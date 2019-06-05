除了iTunes 新版macOS还砍掉了仪表盘功能

嫌它不够实用？

苹果新一代桌面系统 macOS Catalina 已经预发布，据率先体验的媒体发现，新系统中的仪表盘（Dashboard）功能已被移除。







仪表盘功能从 Mac OS X 10.4 Tiger 系统（2005 年）首次推出，曾作为核心功能被苹果重点宣传。仪表盘拥有一个独立的页面，其中可定制多个实用的小插件，比如天气、计算器、日历、时钟、便签等。







不过随着版本的变化，苹果从 Mac OS X 10.10 Yosemite 系统（2014 年）开始一直默认关闭了仪表盘功能。而去年发布的 macOS Mojave 则进一步弱化仪表盘功能，将其隐藏在「调度中心」（Mission Control）中，或者手动将其图标拖拽到程序坞中使用。



在 macOS Catalina 系统中仪表盘的应用图标被打上了一个问号，表明该应用已经无法启动，甚至通过终端的代码行也无法再次恢复。







苹果为通知中心的「今天」页面设计了一些仪表盘功能，比如天气、时钟、日历、提醒事项等，也支持第三方应用。这可能就是苹果移除仪表盘功能的真正原因吧。



你曾经喜欢过这些小插件吗？对于新系统移除仪表盘功能，你怎么看？请留言与我们分享。

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