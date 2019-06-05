iOS 13代码暗示苹果将推智能蓝牙追踪器

类似 Tile 产品

此前曾有报道称，苹果正在研发一款类似 Tile（智能蓝牙追踪器）的配件产品，可通过最新的「Find My」App 追踪个人物品。用户的苹果产品可以贴上这种「小牌子」，该配件可以与用户的 iCloud 账户关联，根据与用户 iPhone 的距离判断是否发送通知提醒。与 Tile 产品相似，用户也可以设置一些日常地点，在这些场景里不会触发警报。







今天，开发者 Steve Moser 和 Guilherme Rambo 又从最新的 iOS 13 Beta 系统中发现了与这款「小牌子」有关的代码，进一步确认苹果确实正在考虑推出这样一款配件。







代码中的配件名为「Tag1,1」，代表了一款苹果硬件产品。Rambo 表示 iOS 13 的首个 Beta 系统中包含了一款类型为 Tag1,1 的设备的资源包。这种类型的资源包是被用来通过距离进行配对的，与 AirPods 和 HomePod 的工作原理一样。



至于苹果何时会推出这款产品，现在还不得而知。目前只知道该产品代号为「B389」。有可能苹果会在今年秋天伴随新款 iPhone 一同推出，因为那时 iOS 13 也会正式发布。







苹果在介绍 macOS Catalina 时曾提到最新的「Find My」App，宣称即使用户的 Mac 处于离线状态（比如休眠），也可以通过蓝牙技术向周围的其他用户的苹果产品发送安全加密的信号，向用户告知其位置。现在看来，这个应该是新款设备自带的功能。对于老款苹果设备，可能就需要借助这种「小牌子」产品了。



如果苹果真的推出了，你要不要也来一个？

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