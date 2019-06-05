苹果：iOS/iPadOS鼠标支持功能已开发多年

是为特殊用户准备的，请不要反应过度。

在 WWDC19 开始前曾有传闻称苹果将会为 iPad 带来鼠标支持（作为辅助功能），随着 iOS 13 和 iPadOS 的预发布，这件事已经得到苹果的确认。现在，有关该功能的更多细节被媒体披露出来，我们来听听苹果是如何解释的。







苹果在回复自媒体 Steven Aquino 就 iOS/iPadOS 支持鼠标功能的问题时强调，该功能属于辅助功能，可在设置 App 中的辅助功能部分启用。该功能可以支持 USB 和蓝牙设备，但苹果目前尚未给出具体兼容的设备列表。



苹果还着重强调该功能是为一少部分特殊用户专门设计的，其样式也并非传统的鼠标指针造型，而是一个圆形的光标。换句话讲就是，苹果不希望普通用户对这个功能反应过度。







苹果表示，iOS（iPadOS）的鼠标支持功能在多年之前就已经在开发，该公司认为有一部分用户有此需要，他们不应该被排斥在外。



相信随着 iOS 13 的进一步完善，未来苹果会有更多关于鼠标支持的细节公布，比如兼容设备列表等。

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