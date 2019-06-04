watchOS 6来了：表盘更丰富 功能更实用

一波小而有趣的新改进。





正在进行的 WWDC 上苹果带来了 watchOS 6。



苹果介绍称 Apple Watch 已经成为了许多人日常生活不可或缺的一部分，watchOS 也变得越来越个性化，是一个针对用户需求变动性最强的系统。



Kevin Lynch 上台为我们讲述 watchOS 6 的最新改进。Apple Watch 与人的互动正在变得活跃和有趣，表盘 UI 和功能变得更加丰富，现场轮播了多种多样的新表盘，它们的样式都很不错。







现场还播放了在 Apple Park 录制的知更鸟声音，这个声音也将收录到 watchOS 6 系统音中。



watchOS 6 推出了新的 Taptic chimes 模式，为手腕提供无声的振动特性，当然你也可以选择用闹钟来提醒你起床或者完成事务。



watchOS 6 还带来了原生的计算器、有声书和语音备忘录，这些应用程序可以在手表上独立运行，无需配套的 iPhone 应用程序。苹果还将推出相关的拓展 API，让 Apple Watch 能够实现更多强大的独立功能。







另外，App Store 即将推出 Watch 应用专区，意味着 App 可以直接从 Watch 安装，不用再通过 iPhone，同时也让更多独立应用有机会被用户看到。



Apple Watch 向来围绕着健康这一核心功能，新版系统这一点上也有改进，Sumbul Desai 医生上台讲述了与健康和健身有关的内容：



包括新的活动趋势：可按照时间推移来显示亮点活动，而不仅仅是看到阅读视图（它会显示向上或向下的箭头）。



听力健康功能：Apple Watch 会告诉你所处环境的噪音是否过高，比如在底部调出音量（分贝）监测，现场欢呼声轻松突破了 90 分贝。当噪音等级达到影响健康的程度，用户会收到提醒。







生理周期功能：允许用户使用 Apple Watch 追踪生理周期。







现场也演示了 Apple Watch 独立的录音功能，以及通过开放音频 API 支持某些比赛的音频直播。







最后，最重要的是，注重用户隐私的苹果，不会记录或保存用户的音频信息。





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